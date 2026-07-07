Ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τα κρατικά ταμεία αποδεικνύεται το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου που ασχολείται με το θέμα των εκκρεμούντων για χρόνια ανείσπρακτων ενταλμάτων.

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, δήλωσε σήμερα ότι κατά τη χθεσινή μέρα διενεργήθηκε εκστρατεία είσπραξης ενταλμάτων προστίμου από τους αστυνομικούς σταθμούς της υπαίθρου. Εκτελέστηκαν συνολικά 213 εντάλματα, όπως ανέφερε, και εισπράχθηκε το ποσό των 60155 ευρώ.

Το σημαντικό αυτό χρηματικό ποσό έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που εισέπραξε τον τελευταίο ένα και πλέον χρόνο η Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης εκτέλεσης ενταλμάτων, τα οποία εκκρεμούσαν στην επαρχία Πάφου.

Οι εκστρατείες αυτές διεξάγονται πλέον σε τακτικά χρονικά διαστήματα και θα συνεχιστούν δεδομένου ότι αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις τα εισπραχθέντα ποσά από εντάλματα που εκκρεμούσαν για χρόνια ήταν τις τάξης σχεδόν των 100 χιλιάδων ευρώ, σε Πάφο και διαμέρισμα Χρυσοχούς.

Η συγκεκριμένη πρακτική, πέραν των ευνόητων οικονομικών ωφελημάτων που έχει για τα κρατικά ταμεία, εκτιμάται από τους αρμόδιους κρατικούς αξιωματούχους ως ιδιαίτερα σημαντική και για την σημειολογία της: Ότι δηλαδή στέλλει πλέον το μήνυμα πως ουδείς μπορεί να αισθάνεται ότι τα ανείσπρακτα εντάλματα θα παραμείνουν ανείσπρακτα εσαεί, όπως συνέβαινε τόσα χρόνια, αλλά ότι θα αναγκαστούν να τα εξοφλήσουν για αποφυγή τόκων και διαπόμπευσης.