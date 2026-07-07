Έρευνες και συλλογή τεκμηρίων πραγματοποιούν οι Αρχές στη Λεμεσό, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όπου ομάδα νεαρών φέρεται να έβαλε φωτιά σε ελαστικά οχημάτων που είχαν τοποθετηθεί στη μέση κυκλικού κόμβου, στην περιοχή Κολωνακίου στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργούνται εξετάσεις και συλλέγονται τεκμήρια από την περιοχή, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν τα νεαρά πρόσωπα, αλλά και να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα πίσω από το συμβάν.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:25 το βράδυ. Όπως φαίνεται σε βίντεο από την σελίδα RoadReportCY, οι νεαροί συγκέντρωσαν ελαστικά στον δρόμο, έριξαν εύφλεκτο υγρό και ακολούθως τους έβαλαν φωτιά.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και περίπολα που μετέβηκαν στη σκηνή. Με τη θέα των περιπόλων της Αστυνομίας οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις, με μέλη της δύναμης να τους καταδιώκουν στους γύρω δρόμους.

Μαρτυρία οδηγού που βρισκόταν στην περιοχή αναφέρει ότι είδε περίπου δέκα νεαρούς να συγκεντρώνουν τα ελαστικά και να ρίχνουν σε αυτά υγρό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς και στη λήψη μέτρων για ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.