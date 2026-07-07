Ενώπιον της Περιβαλλοντικής Αρχής βρίσκεται έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, με το εκτιμώμενο κόστος της επένδυσης να ανέρχεται μεταξύ €7 και €7,5 εκατ. Το έργο αποτελεί συνεργασία του Ινστιτούτου Κύπρου με την εταιρεία Altum Mare Ltd και προτείνεται να αναπτυχθεί στην κοινότητα Πεντακώμου της επαρχίας Λεμεσού.

Η σχετική έκθεση αφορά ένα πιλοτικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των έργων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων τεχνολογικών μεθόδων ή προϊόντων. Η εκτιμώμενη περίοδος εκτέλεσης και λειτουργίας της συγκεκριμένης πειραματικής μονάδας ορίζεται στους 24 μήνες από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της.

Η ηλιακή ερευνητική εγκατάσταση Proteas είναι μια πλατφόρμα για παρατήρηση και έρευνα σε τεχνολογικές εφαρμογές ηλιακής ενέργειας του Ινστιτούτου Κύπρου και αποτελεί μια διεθνούς εμβέλειας υποδομή, η οποία αναδεικνύει την Κύπρο σε ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της έρευνας για την ηλιοθερμική ενέργεια.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Proteas στο Πεντάκωμο επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σε ολοκληρωμένα συστήματα που συνδυάζουν την παραγωγή πράσινης ενέργειας ή θερμότητας με την παραγωγή αφαλατωμένου νερού για τις ανάγκες της γεωργίας.

Το ενδιαφέρον της Πολιτείας για το εν λόγω ερευνητικό οικοσύστημα επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού, στις εγκαταστάσεις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, οι τεχνολογίες αποθήκευσης που μελετώνται και δοκιμάζονται στον Proteas προσφέρουν λύσεις που διαφοροποιούνται από τα παραδοσιακά συστήματα με χρήση μπαταριών.

Αυτές οι εναλλακτικές καινοτόμες ιδέες κρίνονται ως ιδιαίτερα κρίσιμες για την Κύπρο, καθώς στοχεύουν στη διατήρηση και παροχή ενέργειας για περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας τα μεγάλα κενά ζήτησης που δημιουργούνται μετά τη δύση του ήλιου.

Ο Proteas διαχειρίζεται μια πειραματική μονάδα που ειδικεύεται στην ανάπτυξη συστημάτων συγκέντρωσης της ηλιακής ενέργειας (CSP) κατάλληλων για νησιωτικά και παράκτια περιβάλλοντα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές μονάδες (<25 MWth) με μεγάλη αποθήκευση. Οι συγκεκριμένες μονάδες είναι κατάλληλες για απομακρυσμένες περιοχές ή για περιοχές ενωμένες σε μικρής ισχύος πλέγματα.

Εκτός από τις χερσαίες κατασκευές, το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος πεπιεσμένου αέρα, το οποίο θα αποτελείται από τρία συστήματα δεξαμενών αέρα σε βάθος νερού 100 μ. Η εγκατάσταση του θαλάσσιου συστήματος, δηλαδή των σωλήνων, ενώνει τις υποβρύχιες δεξαμενές αέρα με ένα χερσαίο φρεάτιο στην παραλία.