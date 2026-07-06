Η Kύπρος αναδεικνύεται σε κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό αλλά και κορυφαίο της Ευρώπης, για τη μετεγκατάσταση εύπορων επενδυτών, καταλαμβάνοντας την 4η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την έκθεση «Millionaires on the Move: Winners, Losers, and the Global Competition for Wealth in 2026» του οίκου Henley & Partners.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατατάχθηκε ως ο κορυφαίος δομικά ελκυστικός προορισμός στην Ευρώπη (βαθμολογία: 73,5) και συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία ως χώρα για μακροχρόνια εγκατάσταση εύπορων ατόμων ή επενδυτών, με βάση τα διαρθρωτικά (structural) χαρακτηριστικά της.

Η επιτυχία της βασίζεται σε έναν μοναδικό συνδυασμό ευέλικτων νόμων διαμονής, φιλικό φορολογικό καθεστώς, ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, σχετικά απλή διαδικασία εγκατάστασης ή ίδρυσης εταιρείας, σταθερό νομικό σύστημα και προστασία περιουσίας, υψηλή ποιότητα ζωής και ευνοϊκό κλίμα, καλή συνδεσιμότητα με Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και της ασφάλειας που προσφέρει ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης, μεταξύ των δέκα χωρών που ξεχώρισαν είναι η Σιγκαπούρη (με βαθμολογία ανταγωνιστικότητας κινητικότητας πλούτου 79,5 στα 100), η Νέα Ζηλανδία (75,8), τα Νησιά Κέιμαν (74,3), η Κύπρος (73,5), η Ολλανδία (72,8), την Πορτογαλία (72,5), την Ιταλία (72,3), Βερμούδες (72,0), Ουγγαρία (71,8), Λετονία (71,7).

Η ίδια εταιρεία στην έκθεσή της για το 2025, η οποία περιείχε και αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία μετακινήσεων (εισροές και εκροές, Country Wealth Flows) εκατομμυριούχων επενδυτών ανά τον κόσμο, που συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό της από την εταιρεία New World Wealth, είχε αναδείξει την Kύπρο στην 17η θέση. Με 250 εκατομμυριούχους να μετακινούνται από τη χώρα τους και να εγκαθίστανται στη δική μας, μεταφέροντας πλούτο 2,6 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την έκθεση, η κυρίαρχη πόλη-κράτος της Νοτιοανατολικής Ασίας συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους κόμβους πλούτου στον κόσμο, υποστηριζόμενη από πολιτική σταθερότητα, ισχυρούς θεσμούς, βαθιές κεφαλαιαγορές και διαρκή ζήτηση από διεθνώς κινητοποιημένο πλούτο σε όλη την Ασία.

Η Νέα Ζηλανδία προσελκύει ανανεωμένο ενδιαφέρον επενδυτών μετά από μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα Active Investor Plus Visa, υποστηριζόμενες από ισχυρό κράτος δικαίου, γεωπολιτική σταθερότητα και την ελκυστικότητά της ως προορισμός για μακροπρόθεσμο οικογενειακό προγραμματισμό.

Η Ιταλία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ιστορίες επιτυχίας του 2026. Το ενδιαφέρον εξακολουθεί να καθοδηγείται από το καθεστώς επίπεδης φορολογίας για τους νέους κατοίκους, το ευνοϊκό πλαίσιο φόρου κληρονομιάς και την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, με το Μιλάνο να αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως διεθνές κέντρο οικονομικών και οικογενειακών γραφείων.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης την Ουρουγουάη (71,8), τη Λετονία (71,7), τον Παναμά (71,5), το Χονγκ Κονγκ (71,2), την Ελβετία (70,8), την Ελλάδα (70,5), την Κόστα Ρίκα (70,2) και το Μονακό (70,0) ως περιοχές με εξαιρετικά ανταγωνιστική κινητικότητα πλούτου.

Τα ευρήματα της έκθεσης συγκρίνονται με δεδομένα από οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ και ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης, και διασταυρώνονται με τις τάσεις έρευνας και εφαρμογών, τις εξελίξεις πολιτικής, την πληροφόρηση για την αγορά και τα ευρύτερα πρότυπα κινητικότητας πλούτου της Henley & Partners.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Ελβετία επωφελείται από την αυξημένη ζήτηση για σταθερότητα, διατήρηση κεφαλαίου και προστασία του πλούτου εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ το Χονγκ Κονγκ βιώνει ανανεωμένη δυναμική καθώς η δραστηριότητα των οικογενειακών γραφείων και η ζήτηση για μετανάστευση επενδυτών ανακτούν ώθηση.

Ξεχωρίζει η Ελλάδα ως ανερχόμενος προορισμός

Η Ελλάδα είναι ένας από τους σαφέστερους ωφελούμενους από τις πρόσφατες αλλαγές στο τοπίο της επενδυτικής μετανάστευσης στην Ευρώπη μετά το κλείσιμο της χρυσής βίζας από την Ισπανία και την απόσυρση της επενδυτικής διαδρομής που συνδέεται με τα ακίνητα από την Πορτογαλία. Η άνοδός της ενισχύει ένα ευρύτερο πολιτικό μάθημα: όταν οι κυβερνήσεις κλείνουν καθιερωμένες οδούς για τον παγκόσμιο κινητό πλούτο, η ζήτηση δεν εξαφανίζεται – μετατοπίζεται.

Η βαρύτητα της Ελλάδας ως εντυπωσιακά ανερχόμενου προορισμού μετεγκατάστασης πλουσίων αναδεικνύεται ήδη από τον πρόλογο της έκθεσης: «Σιγκαπούρη, Ιταλία, Ελβετία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ και Νέα Ζηλανδία αναδεικνύονται ως μερικοί από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τον διεθνώς κινητό πλούτο το 2026, ενώ Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία και Νότια Κορέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις ανταγωνιστικότητας, καθώς οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική αβεβαιότητα και οι αλλαγές πολιτικής ωθούν τα πλούσια άτομα και τις οικογένειες να επανεκτιμήσουν τις επιλογές τους», αναφέρεται σχετικά στην εισαγωγή του Report 2026 της H&P.