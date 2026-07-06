Σε ένα δραματικό ματς που καθήλωσε το φίλαθλο κοινό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η Αγγλία επιβλήθηκε με σκορ 3-2 του Μεξικού έχοντας ως ηγέτες τους Μπέλιγχαμ (2 γκολ) και Κέιν και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Το όνειρο των Μεξικανών σταμάτησε, εκείνο της Αγγλίας συνεχίζεται! Η ομάδα του Τόμας Τούχελ ήταν πιο ανθεκτική και αποτελεσματική έναντι εκείνης του Χαβιέρ Αγκίρε στη συναρπαστική μονομαχία στην οποία πήραν μέρος οι δύο ομάδες στο “Αζτέκα” τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7) και το φινάλε την βρήκε να επικρατεί με σκορ 3-2, για να κλείσει θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 όπου θα συναντήσει την Νορβηγία.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πήρε από το χέρι τα “τρία λιοντάρια” στο πρώτο μέρος και με δύο γκολ του μέσα σε διάστημα τριών λεπτών τα έβαλε στη θέση του οδηγού, με τον Χάρι Κέιν να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι με τη συμπλήρωση μίας αγωνιστικής ώρας και να βάζει γερά θεμέλια για την πρόκριση της χώρας του στην επόμενη φάση, παρά το γεγονός πως η Αγγλία υποχρεώθηκε να παίξει με αριθμητικό μειονέκτημα από το 54′ λόγω αποβολής του Κόνσα.

Σημειώνεται πως αυτά ήταν τα πρώτα γκολ που δέχτηκαν οι συνδιοργανωτές του φετινού Μουντιάλ καθώς και η πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση μετά από το εντυπωσιακό “4 στα 4” (τρεις νίκες στη φάση των ομίλων και μία για τους 32 του θεσμού), με την Αγγλία να υποχρεώνει μάλιστα το Μεξικό στην πρώτη του ήττα στο “Αζτέκα” σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 8 νίκες και 2 ισοπαλίες που μετρούσε στα 10 προηγούμενα παιχνίδια του εκεί.

Το ματς

Το μπρα ντε φερ μεταξύ του Μεξικού και της Αγγλίας ήταν αρκετά δυνατό από τα πρώτα λεπτά καθώς αμφότερες οι ομάδες προσπάθησαν να επιβάλλουν το ρυθμό τους, με την πρώτη μεγάλη φάση να έρχεται στο 15′ όταν ο Χιμένες πήρε εκπληκτική κεφαλιά από σέντρα του Αλβαράδο και ο Πίκφορντ απέκρουσε εντυπωσιακά στην αριστερή γωνία του.

Η αντίδραση από πλευράς των τριών λιονταριών ήρθε στο 26′ με την ωραία ατομική ενέργεια του Γκόρντον και το σουτ του από πλάγια θέση που εξουδετερώθηκε από τον Ράνχελ, με το ματς να είναι αρκετά ισορροπημένο και “στεγνό” από καθαρές ευκαιρίες μέχρι το 35ο λεπτό αλλά να παίρνει φωτιά στη συνέχεια.

Η αρχή έγινε στο 36′ όταν η Αγγλία άνοιξε το σκορ σε μία φάση που η μπάλα κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα μέσα από τρεις μόλις πάσες. Ο Πίκφορντ έδωσε με τα χέρια στον Ράις, εκείνος κουβάλησε τη μπάλα για πολλά μέτρα και τροφοδότησε τον συμπαίκτη του στην Άρσεναλ Σάκα, με τον τελευταίο να βγάζει σέντρα από τα δεξιά και τον αμαρκάριστο Μπέλιγχαμ να γράφει το 1-0 με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής.

Δύο λεπτά αργότερα ήρθε και δεύτερο σοκ για τους συνδιοργανωτές, με την Αγγλία να βρίσκει και δεύτερο γκολ μέσα από αντεπίθεση. Ο Μπέλιγχαμ επιτέθηκε κάθετα και τροφοδότησε τον Κέιν, εκείνος του επέστρεψε τη μπάλα με γύρισμα από τα δεξιά, για να κάνει το 2-0 ο σούπερ σταρ της Ρεάλ, αυτή τη φορά με προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή.

Το Μεξικό δεν ήταν ωστόσο διατεθειμένο να πετάξει λευκή πετσέτα και το απέδειξε άμεσα, στο 42ο λεπτό μέσα από στατική φάση. Μετά από εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά ο Κόνσα δεν μπόρεσε να διώξει αποτελεσματικά και η μπάλα στρώθηκε στον Κινιόνες ο οποίος εκτέλεσε με δυνατό σουτ από τα έξι μέτρα τον Πίκφορντ για να μειώσει σε 2-1 με το τέταρτο γκολ του στο φετινό Μουντιάλ.

Η αντεπίθεση για την ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε στο φινάλε του πρώτου μέρους θα μπορούσε μάλιστα να είναι μεγαλύτερη και να είχαν εξαφανίσει εντελώς το προβάδισμα της Αγγλίας, όμως ο Χιμένες δεν μπόρεσε να στείλει δύο φορές τη μπάλα στα δίχτυα στις ωραίες ευκαιρίες που έφτιαξε (στη μία ο Πίκφορντ απογειώθηκε για να βγάλει σε κόρνερ την κεφαλιά του, στην άλλη το δυνατό σουτ του έφυγε έξω από το αριστερό δοκάρι) και ο Μπέλιγχαμ πήρε τη μπουκιά μέσα από το στόμα του Μόντες με σωτήρια προβολή, πριν ο στόπερ του Μεξικού ισοφάριζε με σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή.

Όταν οι δύο ομάδες επέστρεψαν από τα αποδυτήρια για το δεύτερο μέρος, τα πρώτα λεπτά βρήκαν την Αγγλία να κυριαρχεί στο χορτάρι και να αγγίζει το τρίτο γκολ με τον Ο’Ράιλι, του οποίου το δυνατό σουτ σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι, για να έρθει όμως ο Κουάνσα να βάλει την ομάδα του σε μπελάδες όταν βρήκε με τις τάπες τον Γκαγιάρδο και υποχρεώσε τον διαιτητή να του δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα (μέσω χρήσης VAR) στο 54ο λεπτό.

Το μομέντουμ έδειχνε Μεξικό όμως λίγα λεπτά αργότερα είχαμε νέα ανατροπή δεδομένων, με την Αγγλία να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του Γκόρντον από τον Ράνχελ και τον Χάρι Κέιν να στήνει τη μπάλα στην άσπρη βούλα, για να γράψει το 3-1 για την ομάδα του Τόμας Τούχελ με το έκτο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ.

Το Μεξικό βρήκε πάντως τον τρόπο να ξαναμπεί γρήγορα στο παιχνίδι και συγκεκριμένα στο 69ο λεπτό, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι για αντικανονικό μαρκάρισμα του Κέιν στον Γκουτιέρες σε διεκδίκηση της μπάλας στα αγγλικά καρέ και τον Ραούλ Χιμένες να είναι ψύχραιμος στην εκτέλεσή το απέναντι στον Πίκφορντ για το 2-3.

Η συνέχεια βρήκε τους δύο προπονητές να κάνουν τις τελευταίες κινήσεις τους από τον πάγκο, με το Μεξικό να ασκεί ασφυκτική πίεση στην αντίπαλό του ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης που θα οδηγούσε το ματς στην παράταση και την Αγγλία των 10 παικτών να έχει κλειστεί μέσα στην περιοχή της έχοντας ως αποκλειστικό στόχο να διαφυλάξει το υπέρ της σκορ.

Οι παίκτες του Αγκίρε είχαν ισχυρή θέληση αλλά έπαιζαν ανορθόδοξα και αδυνατούσαν να βρουν την μεγάλη ευκαιρία που θα τους επέτρεπε να πλησιάσουν με αξιώσεις την ισοφάριση, με εκείνους του Τούχελ από την πλευρά τους να αμύνονται υποδειγματικά όχι μόνο μέχρι το 90′ αλλά και στα 11 λεπτά του έξτρα χρόνου, για να τους βρει το φινάλε να πανηγυρίζουν μία μεγάλη νίκη που τους φέρνει αντιμέτωπους με την Νορβηγία με φόντο τα ημιτελικά.

Ο καπετάνιος Χάαλαντ έδωσε τον ρυθμό και οι «Βίκινγκς» έκαναν… κουπί στους «8»

Στο μεταξύ, το παραμύθι της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται. Με τον Ερλινγκ Χάαλαντ να πετυχαίνει δύο γκολ, οι Σκανδιναβοί νίκησαν με 2-1 τη Βραζιλία στο Νιου Τζέρσεϊ, πέταξαν εκτός συνέχειας ένα από τα μεγάλα φαβορί και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην Ιστορία τους στα προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι Νορβηγοί τήρησαν για ακόμη μία φορά το νέο τους τελετουργικό στη διοργάνωση, το εντυπωσιακό «Viking Row», μόνο που αυτή τη φορά άλλαξε ο… μαέστρος.

Ο αρχηγός Μάρτιν Έντεγκαρντ παρέδωσε το τύμπανο στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης με τη «σελεσάο», Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έδωσε τον ρυθμό στους συμπαίκτες του και στους φιλάθλους, με όλους μαζί να «κωπηλατούν» πανηγυρίζοντας την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Haaland leading the Viking Row. 🚣‍♂️ pic.twitter.com/JIkzPblPMo — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 5, 2026

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