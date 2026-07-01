Ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Erling Haaland) συνεχίζει να διευρύνει το εντυπωσιακό του αποτύπωμα με την εθνική Νορβηγίας, φθάνοντας τα 60 γκολ σε διεθνές επίπεδο.

Ο 25χρονος επιθετικός πέτυχε το νέο ορόσημο με ταχύτητα που τον τοποθετεί σε ξεχωριστή θέση στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας επιδόσεις που ακόμη και κορυφαίοι σκόρερ του παρελθόντος δεν είχαν καταφέρει στον ίδιο αριθμό αγώνων.

Αυτό το ιστορικό επίτευγμα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/6), με το γκολ-πρόκριση του «Βίκινγκ» στο 86′ απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού (2-1) το οποίο έστειλε τους Σκανδιναβούς στις 16 καλύτερες Εθνικές ομάδες του πλανήτη.

Ο επιθετικός της Νορβηγίας έφτασε τα 60 γκολ με το εθνόσημο σε μόλις 53 συμμετοχές, συνεχίζοντας την αδιανόητη παραγωγικότητά του σε διεθνές επίπεδο.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν συγκριθεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδα. Ο Χάαλαντ χρειάστηκε αρκετούς λιγότερους αγώνες για να φτάσει στο συγκεκριμένο ορόσημο από τον Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Πελέ, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για έναν από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ που έχει αναδείξει ποτέ το άθλημα.

Μάλιστα, η επίδοσή του τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία έφτασε τα 60 γκολ με την Εθνική ομάδα.

Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που το κατάφερε γρηγορότερα ήταν ο Γκερντ Μίλερ, ο οποίος χρειάστηκε μόλις 48 συμμετοχές με τη Δυτική Γερμανία για να φτάσει στο ίδιο επίτευγμα, ένα ιστορικό ρεκόρ που κρατά από το 1973 κάτι δύσκολο που φαίνεται πως θα ξεπεραστεί στο σύντομο μέλλον.

Με δεδομένο ότι ο Χάαλαντ βρίσκεται ακόμα σε ηλικία μόλις 25 ετών, όλα δείχνουν πως έχει μπροστά του αρκετά χρόνια για να συνεχίσει να ανεβαίνει στις λίστες των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Εθνικών ομάδων.