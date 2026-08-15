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Σε μία νέα και σημαντική επιχειρηματική κίνηση προχωρά η ECM Partners, της οποίας ηγείται ο Σάββας Λιασής, το όνομα του οποίου βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην αθλητική επικαιρότητα λόγω ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η «Καθημερινή», η ECM κατέληξε σε συμφωνία με την Payabl., έπειτα από συζητήσεις που άρχισαν τον Νοέμβριο του 2025. Το επόμενο βήμα αφορά την κατάθεση των σχετικών φακέλων στις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, με τις απαραίτητες εγκρίσεις να αναμένονται γύρω στον Οκτώβριο του 2026.

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