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Στο κελί για έξι μέρες, έστειλε το δικαστήριο, τον 36χρονο που συνελήφθη, χθες, για υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λευκωσία.

Ο κατηγορούμενος για απαγωγή και ξυλοδαρμό της συντρόφου του, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε και το διάταγμα της προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται πως ο 36χρονος συνελήφθη, χθες, μετά από πληροφορία για τραυματισμό γυναίκας, ηλικίας 29 ετών.

Εναντίον του 36χρονου διερευνώνται τα αδικήματα της απόπειρας για φόνο, πράξεων που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης ή την αποτροπή σύλληψης, αρπαγής ή απαγωγής ή στέρησης της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά σωματική βλάβη, επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, απειλής και αδικήματα βίας κατά των γυναικών.

Τα πιο πάνω αδικήματα φαίνεται να διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 12 και 13 Αυγούστου 2026, στη Λευκωσία.

Η 29χρονη επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει μώλωπες, οιδήματα και αιματώματα σε διάφορα μέρη του σώματός της. Αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.