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Μετά από πληροφορία για τραυματισμό γυναίκας, ηλικίας 29 ετών, η Αστυνομία προχώρησε το μεσημέρι, σήμερα, στη σύλληψη 36χρονου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Εναντίον του 36χρονου διερευνώνται τα αδικήματα της απόπειρας για φόνο, πράξεων που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης ή την αποτροπή σύλληψης, αρπαγής ή απαγωγής ή στέρησης της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά σωματική βλάβη, επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, απειλής και αδικήματα βίας κατά των γυναικών.

Τα πιο πάνω αδικήματα φαίνεται να διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 12 και 13 Αυγούστου 2026, στη Λευκωσία.

Η 29χρονη επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει μώλωπες, οιδήματα και αιματώματα σε διάφορα μέρη του σώματός της. Αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Ο 36χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.