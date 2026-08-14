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Aυξημένα μέτρα λαμβάνει το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας ενόψει των εξορμήσεων του Δεκαπενταύγουστου για να διευκολύνει την έξοδο των εκδρομέων, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος, Γιώργος Μιλής, μιλώντας στους δημοσιογράφους στον Ζυγιστικό Σταθμό Λατσιών.

Ο κ. Μιλής σημείωσε ότι στη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, βάσει και της εμπειρίας προηγούμενων χρόνων, παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση σε όλους τους αυτοκινητόδρομους, στους υπεραστικούς δρόμους και στους κύριους οδικούς άξονες που οδηγούν τόσο προς τις παράλιες περιοχές όσο και προς τα ορεινά θέρετρα.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, η Αστυνομία θα προβεί σε αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης, κυρίως και για τη ρύθμιση, αλλά και τη διευκόλυνση των οδηγών που θα διακινηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις και προς τις παράλιες περιοχές, αλλά και προς τα ορεινά θέρετρα. «Τα αυξημένα μέτρα της Τροχαίας θα περιλαμβάνουν αστυνόμευση, περιπολιακή κάλυψη σε όλο το οδικό δίκτυο, ρύθμιση της τροχαίας κυκλοφορίας, τροχονομικές ρυθμίσεις εκεί που θα απαιτηθούν», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι η Αστυνομία θα είναι επί ποδός για να εντοπίζει κατάφωρες τροχαίες παραβιάσεις, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών, η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση χωρίς οι επιβαίνοντες ενός οχήματος να φέρουν ζώνες ασφαλείας, η οδήγηση από δικυκλιστές χωρίς να φέρουν προστατευτικό κράνος, το αδίκημα των επικίνδυνων προσπερασμάτων στο οδικό δίκτυο, η χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό κατά τη διάρκεια της οδήγησης και άλλες παραβιάσεις, οι οποίες «αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια συμβάλλουν στην πρόκληση σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων».

Επιπρόσθετα, ο Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε ότι το απόγευμα της Παρασκευής, μεταξύ 16:00-20:00, αναμένεται μαζική έξοδος των εκδρομέων από τη Λευκωσία προς τις παράλιες περιοχές και τα ορεινά θέρετρα, επισημαίνοντας ότι το ίδιο παρατηρείται και από τη Λεμεσό προς τις παράλιες περιοχές και ορεινά θέρετρα.

Η επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται την Κυριακή από τις 15:00 μέχρι σχεδόν τις 21:00, είπε ο κ. Μιλής, προσθέτοντας ότι αναμένεται αυξημένη τροχαία κυκλοφορία. «Ως εκ τούτου, εκεί που απαιτείται, τα μέλη της Τροχαίας θα προβούν και σε ρύθμιση της τροχαίας κυκλοφορίας, τροχονομικές ρυθμίσεις για να βοηθήσουν περισσότερο το κοινό και τους οδηγούς να κινηθούν ομαλότερα χωρίς να έχουμε προβλήματα στην τροχαία κυκλοφορία, αλλά κυρίως να μην παρατηρηθούν τροχαίες συγκρούσεις», κατέληξε.

ΚΥΠΕ