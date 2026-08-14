Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα απίστευτο «σπριντ για ξαπλώστρες» κατέγραψε Βρετανός τουρίστας σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη. Περισσότεροι από 100 παραθεριστές περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για πάνω από μία ώρα και, μόλις άνοιξε η πισίνα, άρχισαν να τρέχουν για να εξασφαλίσουν μία από τις πολυπόθητες θέσεις δίπλα στο νερό.

Περισσότεροι από 100 παραθεριστές περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για πάνω από μία ώρα και, μόλις άνοιξε η πισίνα, άρχισαν να τρέχουν προς τις πολυπόθητες θέσεις δίπλα στο νερό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Playa Paraiso Hotel του διάσημου ισπανικού θερέτρου με την πισίνα να ανοίγει στις 9 το πρωί. Κάποιοι από τους επισκέπτες είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από την είσοδο ήδη από τις 7:45, περιμένοντας να εξασφαλίσουν μια καλή ξαπλώστρα για την ημέρα.

Make way for the sun lounger Olympics! pic.twitter.com/xuXtIt6Rt0 — The Sun (@TheSun) August 13, 2026

Από την απόλυτη ηρεμία… στον πανικό

Στο βίντεο φαίνονται οι τουρίστες, φορώντας σαγιονάρες και κρατώντας πετσέτες, να εισβάλλουν στον χώρο της πισίνας μόλις ανοίγει η είσοδος. Άλλοι τρέχουν προς τις ξαπλώστρες, ενώ κάποιοι προσπαθούν να «καπαρώσουν» τις καλύτερες θέσεις πετώντας τις πετσέτες τους πάνω σε άδειες ξαπλώστρες πριν καν φτάσουν σε αυτές.

Το ξενοδοχείο έχει μάλιστα τοποθετήσει πινακίδες που προειδοποιούν τους επισκέπτες ότι δεν επιτρέπεται η κράτηση ξαπλώστρας εκ των προτέρων, γεγονός που φαίνεται πως μετατρέπει το άνοιγμα της πισίνας σε πραγματικό αγώνα ταχύτητας.



Ο 49χρονος Βρετανός Νικ Χιουζ, που παρακολούθησε το θέαμα, χαρακτήρισε τη σκηνή «απολύτως ξεκαρδιστική». Είχε δει αντίστοιχα βίντεο στα social media, αλλά, όπως είπε, δεν περίμενε ποτέ ότι θα έβλεπε κάτι τέτοιο από κοντά.

«Μόλις άνοιξε η είσοδος, όλα άλλαξαν»

Ο Χιουζ περιέγραψε ότι πριν ανοίξει η είσοδος επικρατούσε απόλυτη ηρεμία. Οι τουρίστες συζητούσαν, γελούσαν και περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους.

«Τη στιγμή που κατέβηκε το κιγκλίδωμα, όμως, όλα άλλαξαν», περιέγραψε. Η ήρεμη ουρά μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε έναν αυτοσχέδιο αγώνα δρόμου, με τους επισκέπτες να κατευθύνονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να προλάβουν την ξαπλώστρα της επιλογής τους.

Ο ίδιος άρχισε να τραβά βίντεο επειδή, όπως είπε, η εικόνα ήταν τόσο σουρεαλιστική που δύσκολα θα την πίστευε κάποιος αν δεν την έβλεπε.

«Είχα ακούσει φίλους και συγγενείς να αστειεύονται για τον περίφημο αγώνα δρόμου για τις ξαπλώστρες στα τουριστικά θέρετρα, αλλά δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο από κοντά», ανέφερε.

«Είναι πολύς χρόνος από τις διακοπές σου»

Ο Νικ Χιουζ βρισκόταν στις διακοπές μαζί με τη σύζυγό του, Τζοάν, και τους δύο γιους τους. Η οικογένεια, πάντως, επέλεξε να μην πάρει μέρος στην… κούρσα.

Αφού απόλαυσαν ένα ήρεμο πρωινό στο πρωινό του ξενοδοχείου, κατευθύνθηκαν σε μεγαλύτερη πισίνα, η οποία άνοιγε αργότερα. Ο ίδιος σχολίασε μάλιστα ότι το να περιμένει κάποιος πάνω από μία ώρα μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει μια ξαπλώστρα σημαίνει ότι «χάνει σημαντικό μέρος των διακοπών του».

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Κάποιοι σχολίασαν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί κάποιος θα ήθελε να περάσει ολόκληρη την ημέρα δίπλα στην πισίνα, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την εικόνα «τον δικό τους ορισμό της κόλασης».

Οι «Ολυμπιακοί Αγώνες» της ξαπλώστρας και στην Ισπανία

Το φαινόμενο, πάντως, δεν περιορίζεται στην Τενερίφη. Τον Ιούλιο, αντίστοιχες εικόνες είχαν καταγραφεί σε ξενοδοχείο στο Σαλού της Ισπανίας, όπου εκατοντάδες παραθεριστές συμμετείχαν κάθε πρωί σε έναν άτυπο «Ολυμπιακό Αγώνα» για τις ξαπλώστρες.

Η 26χρονη νοσηλεύτρια Λία Νόρμαν, από τη Γλασκώβη, κατέγραψε τις σκηνές κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο τετράστερο Best Oasis Park Hotel. Οι επισκέπτες περίμεναν μέσα στο λόμπι μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες στις 10 το πρωί και στη συνέχεια έτρεχαν προς την πισίνα για να εξασφαλίσουν θέση.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι, παρά το γεγονός πως δεν πίστευε ποτέ ότι θα γινόταν μέρος αυτής της… «κούρσας», τελικά αναγκάστηκε να συμμετάσχει για να μη μείνει χωρίς ξαπλώστρα, καθώς οι θερμοκρασίες έφταναν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήμουν αυτός ο άνθρωπος που τρέχει για να προλάβει μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και κάπως έτσι, σε αρκετά δημοφιλή θέρετρα της Ισπανίας, της Τενερίφης και άλλων τουριστικών προορισμών, η αναζήτηση της τέλειας θέσης στον ήλιο φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο παράξενα καθημερινά «αγωνίσματα» των καλοκαιρινών διακοπών.

Πηγή: iefimerida.gr