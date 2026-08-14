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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 14/8, γύρω στις 10 το πρωί, σε ανεγειρόμενη οικοδομή στο Ζακάκι, όπου δύο αλλοδαποί, ηλικίας 23 και 24 ετών, ήρθαν σε αντιπαράθεση για επαγγελματικές διαφορές.

Σύμφωνα με τις πρώτρε πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 23χρονος επιτέθηκε στον 24χρονο πρώην εργοδότη του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο πόδι και στην κοιλιακή χώρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από φίλους του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου εισήχθη στο χειρουργείο για αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Ο 23χρονος μετά την επίθεση τράπηκε σε φυγή. Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία διενεργούν εξετάσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και τον εντοπισμό του δράστη.