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Έξι πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης νυχτερινής επιχείρησης της ΑΔΕ Λεμεσού και της ΜΜΑΔ, στο πλαίσιο των δράσεων για πρόληψη και πάταξη του εγκλήματος και της νεανικής παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο πρόσωπα, ηλικίας 31 και 36 ετών, συνελήφθησαν για κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και για παράνομη κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών Τάξης Α και Β. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν όχημα χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας και άδεια κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη επίσης 46χρονος, ο οποίος είναι θηροφύλακας, για αδικήματα που αφορούν μαχαιροφορία και κατοχή συσκευής εκτόξευσης επιβλαβούς αερίου.

Επίσης, συνελήφθη 19χρονος για τροχαίες παραβάσεις και κατοχή ελεγχόμενου φαρμακευτικού προϊόντος Β΄ κατηγορίας, ενώ χειροπέδες πέρασαν και σε 31χρονη για υπόθεση μαχαιροφορίας.

Πέμπτη σύλληψη αφορά πρόσωπο εναντίον του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα προστίμου.

Παράλληλα, μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού πραγματοποίησαν ελέγχους στο δευτερεύον οδικό δίκτυο και αστυνόμευση της υπαίθρου, προχωρώντας σε συνολικά 15 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Οι επιχειρήσεις της Αστυνομίας αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος, την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.