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Ο όρος «ΔΗΣΑΚΕΛ» δεν είναι καινούργιος. Χρησιμοποιήθηκε πολύ πριν το σχέδιο Ανάν, στο περιοδικό «Αυτοδιάθεση» του Βάσου Φτωχόπουλου. Πριν περίπου 40 χρόνια και όταν κανείς δεν κατηγορούσε τον ΔΗΣΥ για κάλπικο πατριωτισμό και για ταυτόσημες απόψεις με το ΑΚΕΛ. Όταν και ο ίδιος ο Πρόεδρος -αν κάνουμε σωστά μαθηματικά- ετοιμαζόταν να μπει στη ΝΕΔΗΣΥ και όταν υπήρχε ακόμα η ψευδαίσθηση πως το μεγάλο κόμμα της δεξιάς είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος του ΑΚΕΛ, τόσο σε θέματα ταυτότητας, όσο και στο πλαίσιο του εθνικού ζητήματος.

Τον χρησιμοποίησε, όμως, προχτές για να σχολιάσει ανακοινώσεις των δύο μεγάλων κομμάτων, που μοιάζουν σαν να γράφονται από το ίδιο γραφείο Τύπου. Δεν είπε ψέματα ούτε κάτι ευφάνταστο. Εξάλλου, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, ήδη από την εποχή του Κληρίδη, έχουν ταυτόσημες απόψεις στο Κυπριακό και όχι μόνο. Τούτες τις μέρες, οι απόψεις τους είναι ταυτόσημες και σε άλλα ζητήματα όπως τους διορισμούς της Κυβέρνησης ή το άνοιγμα των οδοφραγμάτων.

Άρα γιατί «προσβάλλονται» στον ΔΗΣΥ των μνημοσύνων και της αγγλικής πρεσβείας; Επειδή τους το είπε ένας (πρώην) δικός τους;

ΑΛ.ΜΙΧ.