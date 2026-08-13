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Φιλοζωικές οργανώσεις και φορείς εμφανίζονται λαλίστατοι και με αντανακλαστικά-αστραπή όταν οι υπάνθρωπες πρακτικές κάποιων βοηθούν στο να αναδεικνύεται ο ρόλος τους. Και καλώς πράττουν.

Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί είναι σταθερά απόντες όποτε κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας διαμαρτύρονται για τις πρακτικές κατόχων σκύλων, που ενεργούν λες και είναι όλοι οι άλλοι υπόχρεοι να ανέχονται τα καμώματα και τον ετσιθελισμό τους. Αυτό συνέβη και με τις πρόσφατες καταγγελίες ουκ ολίγων επισκεπτών της Μονής Αγίου Νεοφύτου, για την εικόνα που συνάντησαν στον χώρο περιπάτου παρά την Εγκλείστρα με τα περιττώματα σκύλων.

Σχεδόν μια βδομάδα από τότε, δεν είδαμε και δεν ακούσαμε κιχ από κάποιον. Το μόνο που (ξανά)είδαμε, είναι και άλλους φιλόζωους να κάνουν τους κινέζους στην υποχρέωση τους να κατέχουν τα απαραίτητα για την συλλογή των περιττωμάτων των ζώων τους.

Άντε, γιατί παρεξηγήσαμε και την φιλοζωία σε αυτό τον τόπο.

Α.Ε.