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Παραπονιέται η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε από 15-20 Ρομά στην Τίνο, όπου πήγε με τη μητέρα της για προσκύνημα.
Η αλήθεια είναι πως η επίθεση εναντίον της, όπως φάνηκε στο σχετικό βίντεο, ήταν έντονη και με αισχρούς χαρακτηρισμούς.
Υπάρχει όμως και μια παροιμία η οποία ταιριάζει γάντι στην περίπτωση της Ελληνίδας ευρωβουλεύτριας.
«Ό,τι σπείρεις, θα θερίσεις»… Σπέρνοντας λοιπόν το μίσος κ. Λατινοπούλου, μην περιμένεις πως θα εισπράξεις αγάπη και σεβασμό.
ΕΜ