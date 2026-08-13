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Παραπονιέται η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε από 15-20 Ρομά στην Τίνο, όπου πήγε με τη μητέρα της για προσκύνημα.

Η αλήθεια είναι πως η επίθεση εναντίον της, όπως φάνηκε στο σχετικό βίντεο, ήταν έντονη και με αισχρούς χαρακτηρισμούς.

Υπάρχει όμως και μια παροιμία η οποία ταιριάζει γάντι στην περίπτωση της Ελληνίδας ευρωβουλεύτριας.

«Ό,τι σπείρεις, θα θερίσεις»… Σπέρνοντας λοιπόν το μίσος κ. Λατινοπούλου, μην περιμένεις πως θα εισπράξεις αγάπη και σεβασμό.

ΕΜ