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Ηταν ένα ονειρεμένο διήμερο γιορτής στο «Amanzoe» στο Πόρτο Χέλι, εκεί όπου η ελληνική κληρονομιά συναντήθηκε με τη βραζιλιάνικη κουλτούρα και τη σύγχρονη πολυτέλεια, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για περισσότερους από 300 καλεσμένους που ταξίδεψαν από τη Βραζιλία και κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος και επενδυτής σε μεγάλες εταιρείες της Λατινικής Αμερικής, Λούκας Ντζιέρβα Ντε Λίμα και η πανέμορφη σύζυγός του Μαριάνα Μπραντάο θέλησαν η σημαντικότερη μέρα της ζωής τους να έχει δυνατό άρωμα Ελλάδας.

«Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με ένα pre-wedding event εμπνευσμένο από την Αρχαία Ελλάδα», περιγράφει η Αννα Σουρμπάτη, που σχεδίασε το πρωτότυπο σκηνικό.

«Στην είσοδο, οι Δώδεκα θεοί του Ολύμπου υποδέχονταν τους καλεσμένους, προσκαλώντας τους σε ένα σκηνικό που απέδιδε φόρο τιμής στην ελληνική μυθολογία. Η διακόσμηση κινήθηκε στις αποχρώσεις του χρυσού και του λευκού, με αρχαιοελληνικά αγάλματα, χρυσοβαμμένα κλαδιά ελιάς και εκατοντάδες κεριά που δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα επιβλητική αλλά ταυτόχρονα ζεστή και φιλόξενη».

Ολοι οι καλεσμένοι ήταν ντυμένοι στα μαύρα, ενώ η νύφη ξεχώριζε με ένα εντυπωσιακό χρυσό φόρεμα. Ακόμα και η τελευταία λεπτομέρεια εναρμονιζόταν με το concept της βραδιάς. «Τα table numbers ήταν κατασκευασμένα από μάρμαρο και έφεραν χαραγμένα, με ελληνική γραφή, τα ονόματα των Θεών του Ολύμπου.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι, όπου οι καλεσμένοι χόρεψαν, έσπασαν πιάτα και βίωσαν την ελληνική φιλοξενία και παράδοση, σε μια εμπειρία που είχε σχεδιαστεί για να τους μυήσει στον ελληνικό πολιτισμό», συμπληρώνει. Την επόμενη μέρα ο γάμος τελέστηκε σε ένα υπέρ το δέον εντυπωσιακό σκηνικό. «Περισσότερες από 7.000 λευκές ορτανσίες δημιούργησαν ένα λευκό κύμα λουλουδιών που αγκάλιαζε τον χώρο της τελετής, ενώ η νύφη περπάτησε σε έναν διάδρομο μήκους 64 μέτρων μέχρι να φτάσει στο σημείο όπου θα πραγματοποιούνταν το μυστήριο.

Την είσοδό της συνόδευσε ένα μουσικό σύνολο που είχε ταξιδέψει ειδικά από το εξωτερικό, αποτελούμενο από ένα πιάνο και τρία βιολιά, χαρίζοντας στη στιγμή μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και διαχρονικής κομψότητας», σημειώνει η event planner.

Για τη διακόσμηση επιλέχθηκε μια εκλεπτυσμένη παλέτα σε λευκό και πράσινο, με έμφαση στις υφές, στη φυσικότητα και την αίσθηση ενός ανθισμένου μεσογειακού κήπου που επιμελήθηκε το «Studio 7».

«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους μπουφέδες, καθώς η βραζιλιάνικη κουλτούρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αφθονία. Πιατέλες σε διαφορετικά επίπεδα με φρούτα και λαχανικά εποχής συνέθεσαν ένα σκηνικό πολυτελούς θεατρικότητας. Αγκινάρες, σταφύλια, πορτοκάλια, ρόδια και φράουλες τοποθετήθηκαν σε επιβλητικές πυραμίδες, σαν ένα σύγχρονο έργο τέχνης που συνδύαζε τη βραζιλιάνικη αισθητική της αφθονίας με τη μεσογειακή κομψότητα».

Μετά το δείπνο, οι εορτασμοί μεταφέρθηκαν στον εσωτερικό χώρο του «Amanzoe», ο οποίος είχε μεταμορφωθεί σύμφωνα με το πνεύμα της βραδιάς: βελούδινες κουρτίνες έντυναν τον χώρο, δημιουργώντας μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα, ενώ στο κέντρο δέσποζε μια εντυπωσιακή LED φωτιζόμενη πίστα χορού που έγινε η καρδιά του πάρτυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, οι καλεσμένοι οδηγήθηκαν σε ένα απόλυτα μυστικό after-after party: η βιβλιοθήκη του «Amanzoe» είχε μετατραπεί σε χώρο διασκέδασης, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική εμπειρία και ολοκληρώνοντας τον εορτασμό με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

«Οργανώσαμε ένα διήμερο γαμήλιο event όπου κάθε λεπτομέρεια σχεδιάστηκε με στόχο να δημιουργήσει μια εμπειρία που θα έμενε αξέχαστη στους καλεσμένους, αναδεικνύοντας τη μοναδική ομορφιά του “Amanzoe” και την υψηλή αισθητική που χαρακτηρίζει τις διοργανώσεις της The Event Company», εξηγεί η καταξιωμένη event planner.

Η γυναίκα πίσω από το event

Η Αννα Σουρμπάτη έχει κερδίσει πολλά εύσημα στη διοργάνωση εκδηλώσεων και ειδικά των γάμων. Με σημαντική προϋπηρεσία στον χώρο της διαφήμισης (στις εταιρείες McCann Erickson και Spot Thompson) και του marketing (Δελούδης), αποφάσισε πριν από πολλά χρόνια να ανοίξει τα φτερά της για μια πιο προσωπική καριέρα που θα βασιζόταν στην καλαισθησία της και την αστείρευτη δημιουργικότητά της. «H πρώτη μου εμπλοκή με τον χώρο ήταν όταν έφερα στην Ελλάδα τα περίφημα σιντριβάνια σοκολάτας: ένα installation που αποτελούσε από μόνο του event. Αυτά τα σιντριβάνια πρωταγωνίστησαν σε μεγάλες βραδιές, όπως τα εγκαίνια της boutique Valentino στην Αθήνα, του πολυκαταστήματος attica και του εμπορικού κέντρου Golden Hall, αλλά και τον γάμο του Βασίλη με τη Χαρά Καίσαρη, μεταξύ πολλών άλλων», σημειώνει.

Η φήμη της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα όταν η απόλυτη σταρ του χώρου Μάρθα Στιούαρτ -η οποία είναι εξαιρετικά φειδωλή στις θετικές κριτικές- έγραψε για εκείνην ύμνους την εποχή που ανέλαβε τον γάμο του Τζεφ Γου, δικηγόρου του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος διοργανώθηκε στην Ελλάδα. «Η δημοσιότητα με εξέπληξε διότι είχαμε υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Η Μάρθα Στιούαρτ, όμως, ενθουσιάστηκε τόσο που ανέφερε ότι αυτό το event συγκαταλεγόταν στα πιο αξιοπρόσεκτα λόγω concept και υλοποίησης», θυμάται η Αννα Σουρμπάτη. Τον επόμενο χρόνο, ο γάμος των Ινδών δισεκατομμυριούχων που διοργάνωσε η ίδια φιλοξενήθηκε σε πολυσέλιδο αφιέρωμα βρετανικού περιοδικού.

protothema.gr