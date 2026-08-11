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Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε 26χρονη στην Πάφο, η οποία έχασε ποσό πέραν των €4.800 αφού ακολούθησε σύνδεσμο σε πλαστό μήνυμα που εμφανιζόταν να έχει αποσταλεί από το GOVCY και αφορούσε δήθεν εκκρεμές πρόστιμο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 26χρονη κατήγγειλε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου ότι την προηγούμενη ημέρα έλαβε μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο ως αποστολέας εμφανιζόταν ψευδώς το GOVCY.

Στο μήνυμα αναφερόταν ότι εκκρεμούσε εναντίον της πρόστιμο και περιλαμβανόταν σύνδεσμος για τη δήθεν εξόφλησή του.

Η 26χρονη ακολούθησε τον σύνδεσμο και καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι από τον τραπεζικό της λογαριασμό είχε αποσπαστεί ποσό πέραν των €4.800.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία προειδοποιεί ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.

Καλεί παράλληλα το κοινό να μην ανοίγει συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών συνομιλίας από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς και να μην καταχωρεί προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες.

Για επιβεβαίωση οποιασδήποτε εκκρεμότητας με την Αστυνομία, οι πολίτες προτρέπονται να επικοινωνούν μόνο μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας της.