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Σε έξι Λύκεια παγκύπρια θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η νέα κατεύθυνση 5β, η οποία έχει σχεδιαστεί από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).

Πρόκειται για:

>> Το Λύκειο Ιδαλίου

>> Το Λανίτειο Λύκειο

>> Το Λύκειο Λιβαδιών

>> Το Λύκειο Λευκάρων

>> Το Λύκειο Παραλιμνίου

>> Το Λύκειο Α΄ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Πάφου

Όπως ήδη έχει γράψει ο «Φ», από τον περασμένο Ιανουάριο, στόχος αυτής της κατεύθυνσης είναι να δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και οι αναγκαίες δεξιότητες στους μαθητές που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας άμεσα μετά την αποφοίτηση τους από το σχολείο και δη, σε επαγγέλματα για τα οποία δεν υπάρχουν προγράμματα σπουδών.

Ερωτηθείς για την επικαιροποίηση των δεδομένων όσων αφορά αυτή την καινοτομία, η οποία θα ενταχθεί στο εκπαιδευτικό μας σύστημα άμεσα –από τη νέα σχολική χρονιά– ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε στον «Φ», πως η κατεύθυνση 5β αποτελεί νέα εκπαιδευτική διαδρομή εντός της υφιστάμενης 5ης κατεύθυνσης (Εμπορίου και Υπηρεσιών), με έμφαση στην ανάπτυξη πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που, μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο, επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στην απασχόληση, σε μαθητές που αναζητούν μια πιο εφαρμοσμένη μορφή μάθησης στον τομέα ενδιαφέροντός τους, καθώς και σε μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Παράλληλα, το πρόγραμμα διατηρεί τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον το επιλέξουν.

«Με στόχο την ενίσχυση της εφαρμοσμένης βιωματικής μάθησης, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της μαθητικής στασιμότητας στο Λύκειο, καθώς και την καλύτερη ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη νέου προγράμματος σπουδών και συγκεκριμένα της κατεύθυνσης 5β «Εφαρμοσμένης Μάθησης στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες».

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Οροσήμου 239α της Μεταρρύθμισης C5.1R1 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), με προϋπολογισμό €189.400», ανέφερε ο κ. Κουτσίδης.

Συγγραφή 12 νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Για να είναι όμως εφικτή η εφαρμογή της νέας κατεύθυνσης στο σχολικό πρόγραμμα, ήταν απαραίτητο να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Μεταξύ αυτών και η συγγραφή Αναλυτικών Προγραμμάτων, καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για έξι νέα μαθήματα, τόσο για τη Β΄ όσο και για τη Γ΄ Λυκείου (συνολικά 12 Αναλυτικά Προγράμματα).

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσίδη, τα μαθήματα αφορούν τη Διαχείριση και Οργάνωση Γραφείου, την Εφαρμοσμένη Πληροφορική, τα Εμπορικά – Μάρκετινγκ – Τεχνικές Πωλήσεων, την Αγωγή Ζωής και Υγείας, την Πράσινη Mετάβαση – Εφαρμοσμένη Βιολογία και την Τεχνολογία και Εφαρμοσμένες Δεξιότητες.

Όπως εξήγησε, «η επιλογή για εισαγωγή τους βασίστηκε σε δεδομένα που προκύπτουν από τις μελέτες της ΑνΑΔ για τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς εργασίας καθώς και σε δεδομένα από τις ευρωπαϊκές προβλέψεις δεξιοτήτων του Cedefop (Cyprus – Skills Forecast 2025) και του EURES/European Labour Authority (Labour Shortages and Surpluses 2025) για τις ελλείψεις προσωπικού και τα επαγγέλματα υψηλής ζήτησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Επισημάνθηκε δε, πως τα νέα μαθήματα της κατεύθυνσης 5β ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς συνδέονται με επαγγέλματα υψηλής ζήτησης, όπως προκύπτει από τις σχετικές μελέτες, στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών, των μεταφορών, της αποθήκευσης, των πωλήσεων και της διοικητικής υποστήριξης.

Ενδεικτικά, οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε θέσεις όπως υπάλληλοι διαχείρισης και οργάνωσης γραφείου, εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεων και εμπορικής υποστήριξης, αποθήκης και διαχείρισης αποθεμάτων, βιομηχανίας πώλησης και εμπορίας τροφίμων, βοηθοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πολυμέσων και διαφήμισης, υπάλληλοι διαχείρισης αυτοματισμών στο εμπόριο και στις υπηρεσίες γραφείου, περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμμόρφωσης, παρακολούθησης και ανάθεσης συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού, αξιολόγησης προσφορών τεχνολογικού εξοπλισμού, υπάλληλοι πράσινου γραφείου – τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές, καθώς και σε άλλες συναφείς θέσεις μεσαίου επιπέδου προσόντων.

Ήδη, από τη σχολική χρονιά 2025-2026, έχουν υλοποιηθεί ενημερώσεις των μαθητών της Α΄ Λυκείου από τους εκπαιδευτικούς Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για την κατεύθυνση και τα μαθήματα και έχει γίνει καταγραφή των επιλογών των μαθητών για τα νέα μαθήματα, παρέχοντας σαφή εικόνα του αριθμού των μαθητών που επέλεξαν κάθε μάθημα σε κάθε σχολείο. Η εφαρμογή της κατεύθυνσης 5β θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με συνεχή παρακολούθηση και δυνατότητα διορθωτικών παρεμβάσεων.

Προοπτικές και στοχευμένες δράσεις

Αναλύοντας το σκεπτικό αλλά και τα οφέλη αυτής της δράσης, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας, ανέφερε ότι η εφαρμοσμένη μάθηση αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον εφοδιασμό των μαθητών με δεξιότητες που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες σταδιοδρομίες.

«Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι προοπτικές απασχόλησής τους, διευκολύνεται η ομαλή μετάβασή τους από το σχολείο στην αγορά εργασίας και ενδυναμώνεται η δημιουργία ενός σύγχρονου, καταρτισμένου και ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μιας διαρκώς εξελισσόμενης οικονομίας», εξήγησε ο κ. Κουτσίδης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης 5β σχεδιάστηκαν στοχευμένες δράσεις για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, διάρκειας δύο εβδομάδων ανά σχολικό έτος, οι οποίες θα ενισχύουν τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον κόσμο της εργασίας μέσα από τα νέα γνωστικά αντικείμενα.

Επιπλέον, κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 είχαν πραγματοποιηθεί τόσο διαδικτυακές όσο και διά ζώσης επιμορφώσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό των εκπαιδευτικών όλων των επαρχιών που θα κληθούν να διδάξουν τα νέα μαθήματα και να συντονίσουν τις στοχευμένες δράσεις και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Οικονομικών – Εμπορικών, Πληροφορικής, Αγωγής Υγείας, Βιολογίας και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Επιπρόσθετα, έχουν επιμορφωθεί και οι εκπαιδευτικοί Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ), ώστε να γνωρίσουν τη φιλοσοφία, τη δομή και το περιεχόμενο του νέου προγράμματος σπουδών και συνεπώς να μπορούν να ενημερώνουν, να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους μαθητές στην επιλογή της νέας κατεύθυνσης, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές τους προοπτικές.