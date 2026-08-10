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Αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία των σχολείων μετά τις θερινές διακοπές καθώς απομένει περίπου ένας μήνας για την επιστροφή των μαθητών. Λίγο λιγότερο για τους εκπαιδευτικούς αλλά ακόμα πιο λίγος χρόνος για τους διευθυντές και τις διευθυντικές τους ομάδες.

Οι εβδομάδες που απομένουν έχουν αρκετές υποχρεώσεις, κυρίως για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι επισκέπτονται τα σχολεία τους και φροντίζουν διάφορα θέματα ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, αρκετά πριν την επιστροφή των υπολοίπων. Κι αυτό διότι, γνωρίζουν πολύ καλά πως όσο καλύτερη προετοιμασία γίνει, τόσο ομαλότερες θα είναι οι πρώτες μέρες λειτουργίας του σχολείου τους.

Αφού διεκπεραιώσουν βασικά ζητήματα οργάνωσης του σχολείου, συνήθως περί τα τέλη Αυγούστου συγκαλούν την υπόλοιπη τους διευθυντική ομάδα (βοηθοί διευθυντές Α’ και βοηθοί διευθυντές) για την απαραίτητη σύσκεψη. Εκεί εξετάζονται και ζητήματα που αφορούν ενδεχόμενα κενά στην στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικό προσωπικό (αναλόγως με τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν), ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις σε αριθμούς τμημάτων και μαθητών καθώς και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να τροχοδρομηθούν για την ομαλότερη έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Στη συνέχεια επιστρέφουν και οι εκπαιδευτικοί – πριν από την επιστροφή των μαθητών – για την ανάληψη των καθηκόντων τους και για όλα όσα πρέπει να αναλάβουν. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης θα πρέπει να βρίσκονται στα σχολεία τους την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 7 Σεπτεμβρίου.

Εξάλλου, το υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, απέστειλαν την περασμένη Παρασκευή εγκύκλιο στους διευθυντές σχολείων αναφορικά με τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών τους που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο. Οι διευθυντές καλούνται να ενημερώσουν σχετικά το εκπαιδευτικό τους προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ιδίου τύπου, στα σεμινάρια της ειδικότητάς τους είναι υποχρεωτική. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στα σεμινάρια της επαρχίας στην οποία διδάσκουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει κοινοποιήσει το Υπουργείο. Το κάθε σχολείο που έχει οριστεί να φιλοξενήσει κάποιο σεμινάριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα και έγκαιρα. Οι εκπαιδευτικοί από τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, παρομοίου ή διαφορετικού τύπου, μπορούν να παραστούν στο σεμινάριο της επαρχίας τους.

Επιτροπές, στόχοι και το διαχρονικό «Δεν Ξεχνώ»

Ανάμεσα σε άλλα που θα πρέπει να γίνουν, είναι και η σύσταση διαφόρων επιτροπών, όπως προνοούνται από διάφορες στρατηγικές (π.χ. για διαχείριση και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας, σχέδια δράσης κ.α.).

Παράλληλα, το κάθε σχολείο καθορίζει κάθε χρόνο τους δικούς του υπό έμφαση εκπαιδευτικούς στόχους, οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών του και της ίδιας της σχολικής μονάδας.

Ανάμεσα στους άλλους στόχους που τίθενται κάθε χρόνο, διαχρονικά υπό έμφαση παραμένει ο στόχος «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ», για να τονίζει «την αγωνιστική πτυχή της εκπαίδευσής μας μέχρι την ποθητή απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας», όπως αναφέρεται.

Οι κύριες παράμετροι του συγκεκριμένου στόχου είναι τρεις: Γνωρίζω τον τόπο μου, Δεν Ξεχνώ την κατεχόμενη γη μου και Διεκδικώ την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μου.