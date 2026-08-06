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Σχεδόν ένας μήνας απομένει για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία και η περίοδος αυτή για πολλούς γονείς ταυτίζεται με την αγορά των σχολικών ειδών που θα χρειαστούν τα παιδιά τους. Και μπορεί όλα αυτά τα είδη να αποτελούν επιλογές προσωπικού γούστου και προτιμήσεων των παιδιών, ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι κανόνες στα σχολεία που καλό θα ήταν να τους γνωρίζουν έγκαιρα οι γονείς.

Ιδιαίτερα όσον αφορά στη Δημοτική Εκπαίδευση, υπάρχουν ξεκάθαρες αναφορές σε σχολικό οδηγό, οι οποίες δίνουν κατευθυντήριες γραμμές σε γονείς και μαθητές. Μία από αυτές είναι και η απαγόρευση εμβλημάτων και διακριτικών που σχετίζονται με πολιτικά κόμματα, αθλητικά σωματεία κ.λπ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στον οδηγό, «για τη διατήρηση αγαστής σχέσης ανάμεσα στα παιδιά, την αποφυγή δημιουργίας αρνητικού κλίματος και την αποφυγή στιγματισμού παιδιών, οι μαθητές/ μαθήτριες απαγορεύεται να φέρουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, εμβλήματα ή διακριτικά (πολιτικών κομμάτων, αθλητικών σωματείων κ.λπ.) στη στολή τους ή στα βιβλία/ τσάντες/ τετράδιά τους κ.λπ.». Επομένως, δίνεται γραμμή σε γονείς ούτως ώστε να αποφύγουν την αγορά ενδυμάτων και σχολικών ειδών γραφικής ύλης που να έχουν πάνω τους εμβλήματα κομμάτων ή ομάδων. Σημειώνεται ότι στην αγορά υπάρχει σωρεία σχολικών ειδών που απεικονίζουν κυρίως ομάδες (της Κύπρου και του εξωτερικού) ή γνωστούς ποδοσφαιριστές.

Το πιο πάνω, όμως, δεν είναι το μοναδικό σημείο με το οποίο καταπιάνονται οι σχετικές οδηγίες για τη φοίτηση παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, καθώς γίνεται αναφορά και στο πολυσυζητημένο θέμα της μαθητικής στολής. Όπως επισημαίνεται, το διδακτικό προσωπικό κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων/ Κηδεμόνων και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, αποφασίζουν το είδος της στολής που θα φορούν τα παιδιά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι παρέχεται ελευθερία στην επιλογή, καθώς το υπουργείο Παιδείας ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, γνωστοποίησε με σχετική εγκύκλιό του διάφορα είδη στολών, από τα οποία το κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει τη δική του.

Ιδιαίτερη σημασία στον σχολικό οδηγό δίνεται στις καλές συνήθειες που πρέπει να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν οι μαθητές ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Πρακτικές που θα βοηθήσουν τόσο τα ίδια τα παιδιά, όσο τις σχολικές μονάδες, καθώς θα συμβάλουν στην καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία τους. Αυτό θα έχει θετικό αποτέλεσμα στη σχολική καθημερινότητα όλων.

Αυτές οι καλές συνήθειες των μαθητών είναι:

• Να προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

• Να προσέρχονται στο σχολείο με τη μαθητική τους στολή.

• Να προσέχουν την καθαριότητά τους, τη σωματική υγιεινή και την ευπρεπή εμφάνισή τους.

• Να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στο μάθημα.

• Να ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών τους.

• Να σέβονται και να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους εκπαιδευτικούς και στους συμμαθητές τους.

• Να διατηρούν καθαρή την τάξη τους και όλους τους χώρους του σχολείου.

• Να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των ιδίων αλλά και των συμμαθητών τους.

• Να εκτελούν μόνοι τους την κατ’ οίκον εργασία τους.

• Να ετοιμάζουν μόνοι τους τη σχολική τους τσάντα από την προηγούμενη ημέρα, με βάση το ωρολόγιο τους πρόγραμμα.

Ειδικά για το σημείο της ετοιμασίας της σχολικής τσάντας, στον οδηγό του Υπουργείου επισημαίνεται ότι «τα παιδιά φροντίζουν στη σχολική τους τσάντα να υπάρχουν μόνο τα σχολικά βιβλία και η γραφική ύλη που χρειάζονται για τα μαθήματα της συγκεκριμένης ημέρας, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμά τους. Η συνεχής μεταφορά υπερβολικού βάρους στη σχολική τσάντα από τα παιδιά μπορεί να προκαλέσει σε αυτά προβλήματα υγείας».