Έντονο και διαφορετικό είναι το φετινό καλοκαίρι για χιλιάδες εκπαιδευτικούς καθώς το θέμα της μεταξύ τους συζήτησης είναι ιδιαίτερα σοβαρό.

Στο σύστημα διορισμού που από μόνο του θεωρείται κεφάλαιο υψίστης σημασίας προστίθεται η πρόταση που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας πριν από μερικές μέρες, αλλά και οι διάφορες θέσεις που διατυπώνονται, προκαλώντας αναβρασμό στις τάξεις των εκπαιδευτικών.

Παρά το γεγονός ότι τα συλλογικά όργανα των εκπαιδευτικών οργανώσεων δεν έχουν ακόμη συγκληθεί για τη συζήτηση του κειμένου εργασίας που έδωσε η αρμόδια Υπουργός, και επομένως δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα, η συζήτηση και η διατύπωση θέσεων και απόψεων δημοσίως από επηρεαζόμενους, καλά κρατεί.

Πρώτες απόψεις για την πρόταση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση και το τι τελικά θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, οπότε και καταργείται ο κατάλογος διοριστέων εάν δεν επέλθουν νομοθετικές αλλαγές, διατυπώνονται μέσω διαδικτύου και ανακοινώσεων των διαφόρων Κινήσεων, είτε της ΠΟΕΔ, είτε της ΟΕΛΜΕΚ.

Η πλειοψηφία των πρώτων τοποθετήσεων καταδεικνύει ότι το κείμενο εργασίας που τέθηκε ενώπιον τους, δεν ικανοποιεί, δίνοντας το στίγμα πως εάν παραμείνει με αυτά τα σημεία δύσκολα θα γίνει αποδεκτό. Φυσικά, αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο αναμένει πάνω σε αυτό το κείμενο, τις εισηγήσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι έγγραφο – πλαίσιο το οποίο αποτελεί βάση του διαλόγου.

Επομένως, δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθούν σημεία εάν αυτό τελικό προκύψει από τις διαβουλεύσεις με τους εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίες αναμένονται περί τα τέλη Αυγούστου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, ξεχωρίζουν δύο τάσεις. Οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς/σύνολα τους (οργανώσεις, Κινήσεις και διάφορες ομάδες πρωτοβουλίας) που προκρίνουν τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων και μέτα το 2027, προειδοποιώντας όχι μόνο για κίνδυνο θυματοποίησης εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει το Δημόσιο Σχολείο αλλά και για κίνδυνο μη επαρκούς στελέχωσης σχολείων λόγω του ότι δεν θα υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών, με το πρόβλημα να αναμένεται εντονότερο σε ορισμένες ειδικότητες στη Μέση Εκπαίδευση.

Η δεύτερη «σχολή» τάσσεται υπέρ ορισμένων αλλαγών που περιλαμβάνονται στο κείμενο του Υπουργείου, προκρίνοντας τη θέση ότι με σωστή και διεκδικητική πολιτική μπορεί να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση «στη μετά το 2027 εποχή».

Σε αυτό το κλίμα κινείται και ο Σύνδεσμος Διορίσιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΔΕΜΕ), ο οποίος μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του αναφέρεται στις αντιδράσεις που υπάρχουν.

Όπως αναφέρει, «σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είδαμε αντιδράσεις από διάφορες εκπαιδευτικές παρατάξεις, είτε της Μέσης Εκπαίδευσης είτε της Δημοτικής, οι οποίες αντιδράσεις ουσιαστικά καταδεικνύουν ότι:

α) Δεν επιθυμούν βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Νέο Σύστημα Διορισμού,

β) Επιδιώκουν τη διατήρηση του καταλόγου Διοριστέων (αυτή φαίνεται να είναι η μόνη τους επιδίωξη) και

γ) Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τη διασφάλιση των συναδέλφων που έχουν αναγνωρισμένη υπηρεσία στο δημόσιο σχολείο, ανεξάρτητα από τον κατάλογο στον οποίο βρίσκονται.

Εμείς επειδή πραγματικά επιδιώκουμε τη βελτίωση του ΝΣΔ και τη διασφάλιση των συναδέλφων που έχουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο σχολείο και από τους δύο καταλόγους, μελετήσαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την πρόταση του ΥΠΑΝ και αναγνωρίσαμε θετικά της σημεία, αλλά και σημεία τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων ή/και αλλαγών».

Σημειώνεται ότι ανακοινώσεις έχουν εκδώσει διάφορες Κινήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι οποίες δίνουν και το στίγμα του πώς θα τοποθετηθούν στα συλλογικά όργανα τους.

Από τις πιο έντονες είναι και η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα της ΠΟΕΔ και μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΑΚΙΔΑ, Χάρη Χαραλάμπους.

«Απαράδεκτη και προσβλητική η πρόταση του ΥΠΑΝ σε βάρος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν το Δημόσιο Σχολείο μέσα από τους καταλόγου διοριστέων. Η πρόταση του ΥΠΑΝ όπως κατατέθηκε σε σχέση με τους καταλόγους Διοριστέων και Διορισίμων, δεν μπορεί καν να αποτελέσει βάση συζήτησης για διαλόγο», έγραψε μεταξύ άλλων.