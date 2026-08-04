Η συντήρηση της συζήτησης γύρω από τον επικείμενο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης και η καθυστέρηση από πλευράς του Προέδρου Χριστοδουλίδη να ανακοινώσει τις αποφάσεις του δημιουργούν πλέον μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα που επιφέρει αναταράξεις σε διάφορα επίπεδα. Αφενός, καταγράφεται η δυσαρέσκεια ατόμων τα ονόματα των οποίων έχουν εμπλακεί στην όλη συζήτηση. Αφετέρου, κλιμακώνονται οι αντιδράσεις από πλευράς Πινδάρου κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Σε αυτά προστίθενται πλέον ακόμη δύο στοιχεία στην εξίσωση:

● Η οριστική αποχώρηση της Μαριλένας Ραουνά από την Κυβέρνηση.

● Το κλείσιμο της συζήτησης γύρω από το όνομα του Χρίστου Αγγελίδη για τη θέση του Υφυπουργού Τουρισμού.

Ως εκ τούτου, δημιουργούνται νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό, οι οποίες, λογικά και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ώρες. Βέβαια, οποιαδήποτε αναφορά στον χρόνο της ανακοίνωσης αποτελεί ρίσκο, καθώς τα χρονοδιαγράμματα αλλάζουν διαρκώς, με αποτέλεσμα η όλη συζήτηση να παραμένει ανοικτή και να συντηρεί τους κραδασμούς στο πολιτικό σκηνικό.

Το κεφάλαιο Χρίστος Αγγελίδης έχει πάντως κλείσει οριστικά, με πηγές από τον ΠΑΣΥΞΕ να τονίζουν πως ο σύνδεσμος είχε, έχει και θα έχει γενικό διευθυντή, βάζοντας ουσιαστικά τελεία στο θέμα. Επίσημη κρούση από πλευράς του Προέδρου δεν έγινε προς τον Χρίστο Αγγελίδη, ωστόσο φαίνεται ότι υπήρξε βολιδοσκόπηση προς το πρόσωπό του.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ερώτημα αποτελεί κατά πόσον ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση ή αν τελικά το Υφυπουργείο Τουρισμού θα μείνει εκτός ανασχηματισμού, με τον Κώστα Κουμή να παραμένει στη θέση του. Ούτως ή άλλως, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχε αρχίσει να καλλιεργείται κλίμα αντιδράσεων στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου για τα σενάρια απομάκρυνσης του Κώστα Κουμή από την Κυβέρνηση. Οι εκτιμήσεις, πάντως, είναι ότι τελικά δεν θα υπάρξει αλλαγή στο συγκεκριμένο Υφυπουργείο, ώστε το ζήτημα να κλείσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.

Απώλεια η αποχώρηση Ραουνά

Χθες, η Μαριλένα Ραουνά αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της στο κτίριο της μέχρι πρότινος Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας, ανακοινώνοντάς τους πως αποχωρεί από την Κυβέρνηση και δεν θα συνεχίσει υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.

Αυτό σημαίνει ότι μία από τις στενότερες συνεργάτιδες του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν θα περιλαμβάνεται τελικά στις ανακοινώσεις για τον επικείμενο ανασχηματισμό ούτε θα παραμείνει στην ομάδα συνεργατών του Προέδρου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, παρότι είχε υπάρξει συνεννόηση ώστε να παραμείνει σε κάποιον ρόλο δίπλα στον Πρόεδρο, αναλαμβάνοντας παράλληλα καθήκοντα για την προετοιμασία του εδάφους με στόχο τη δημιουργία μιας οριζόντιας συντονιστικής δομής για ευρωπαϊκά θέματα και τη θεσμοθέτηση Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα, από την Παρασκευή έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα. Στη σκιά όσων συζητούνται, τα δεδομένα αυτά δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για να παραμείνει στην Κυβέρνηση.

Η μη συνέχιση της συνεργασίας με τη Μαριλένα Ραουνά αποτελεί αναμφίβολα μεγάλη απώλεια τόσο για την Κυβέρνηση όσο και για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη προσωπικά, καθώς υπήρξε μία από τις στενότερες συνεργάτιδές του, ιδιαίτερα σε θέματα διπλωματίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ίδια πιστώνεται, επίσης, η εξαιρετική διοργάνωση της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η Τίνα Παύλου και η ενόχληση της Πινδάρου

Η φημολογούμενη υπουργοποίηση της Τίνας Παύλου έχει ενοχλήσει την Πινδάρου, ενώ η Αννίτα Δημητρίου ήταν αρκετά έντονη στην τοποθέτησή της επί του θέματος, όταν ρωτήθηκε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πέραν των δημόσιων δηλώσεων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στάλθηκαν και παρασκηνιακά μηνύματα από πλευράς Πινδάρου προς τον Πρόεδρο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο ΔΗΣΥ διαμήνυσε, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, πως η Κυβέρνηση δεν θα έχει τη συνεργασία και τη στήριξή του στα καυτά θέματα της υγείας που θα φτάσουν στη Βουλή.

Η Τίνα Παύλου δεν υπήρξε ποτέ κομματικό στέλεχος του ΔΗΣΥ. Θεωρείτο ότι διατηρούσε καλή σχέση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και λέγεται ότι τον στήριξε στις προεδρικές εκλογές του 2023. Η συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ και, στη συνέχεια, ο διορισμός της στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου θεωρήθηκαν επιτυχία της Πινδάρου, αλλά και προσωπικά της Αννίτας Δημητρίου, η οποία την είχε δίπλα της.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, αφού επιβεβαίωσε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Τίνα Παύλου χωρίς, όμως, ανταπόκριση, ανέφερε πως ο καθένας και η καθεμιά κρίνονται από τις πράξεις τους.

«Στην πολιτική, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

Θεωρώ όμως ότι πρέπει να τελειώσει το συντομότερο όλο αυτό, το οποίο επικρέμεται τόσο χρονικό διάστημα, και η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Η ουσία όμως είναι άλλη: δεν αρκεί η αλλαγή προσώπων. Σημασία έχει να συμμετέχει κανείς σε ένα κυβερνητικό σχήμα που να είναι ικανό, οργανωμένο και συντονισμένο, ώστε να παράγει αποτέλεσμα προς όφελος όλων των πολιτών».

Επιμένει ο Γιάννης Καρούσος

Ο εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος, επανήλθε χθες δύο φορές με δημόσιες τοποθετήσεις του για το θέμα του ανασχηματισμού, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Κυβέρνησης και του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha», υπογράμμισε ότι αυτό που ενοχλεί τον ΔΗΣΥ είναι «να μπαίνουν με τες ποϊνες» στο σπίτι του. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι, κατά τον ίδιο, ο ΔΗΣΥ έπαψε να αποτελεί σπίτι για τον Νίκο Χριστοδουλίδη από την ημέρα που «αποφάσισε να τον προδώσει».

Όσον αφορά τα ονόματα για τα οποία διέρρευσε ότι προσεγγίστηκαν από τον Πρόεδρο για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε πως επρόκειτο για υποψηφίους του ΔΗΣΥ σε ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές.

Για την Τίνα Παύλου συγκεκριμένα, συμπλήρωσε ότι συμμετείχε και στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου, κάνοντας λόγο για «πολιτική ανωμαλία», όταν τη μια ημέρα κάποιος ασκεί αντιπολίτευση και την επομένη συμμετέχει στην Κυβέρνηση.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η ίδια δεν σεβάστηκε την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η οποία την επέλεξε και την είχε δίπλα της, σημειώνοντας ότι, από την ημέρα των διαρροών, η Αννίτα Δημητρίου την καλεί στο τηλέφωνο, αλλά η Τίνα Παύλου δεν ανταποκρίνεται.

Τι είπε ο Νικόλας

Για το θέμα του ανασχηματισμού ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, καθώς και για το κατά πόσον έγιναν εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρχουν διαφωνίες του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση για τον ανασχηματισμό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «ο ανασχηματισμός είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκείνος πρέπει να επιλέξει τους συνεργάτες που θέλει να έχει στο κυβερνητικό σχήμα».

«Όντως είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του μεταφέραμε τη δική μας θέση και τις εισηγήσεις μας για τον ανασχηματισμό, αλλά επαναλαμβάνω αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τον ίδιο τον Πρόεδρο», κατέληξε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν νωρίτερα χθες το πρωί φιλοξενούμενος στο κρατικό ραδιόφωνο του ΡΙΚ και ρωτήθηκε για το θέμα του ανασχηματισμού. Σημείωσε ότι το κόμμα του επισήμαινε ανέκαθεν πως το ΔΗΚΟ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, ότι ο ανασχηματισμός είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Περιμένει και η ΕΔΕΚ

Ένα ακόμη στοιχείο στην εξίσωση είναι η περίπτωση της ΕΔΕΚ, μετά τη δεδομένη αποχώρηση της Μαρίας Παναγιώτου από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει διαμηνυθεί στον Πρόεδρο πως η ΕΔΕΚ επιθυμεί να συνεχίσει να έχει εκπροσώπηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα, δόθηκαν και ονόματα.

Με βάση τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν φαίνεται να παίζει η υπουργοποίηση προσώπου προερχόμενου από την ΕΔΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει αντίδραση από το κόμμα.