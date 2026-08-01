Από χθες το πρωί άρχισε να διαμορφώνεται έντονη περιρρέουσα ατμόσφαιρα για την ανακοίνωση του επικείμενου και πολυαναμενόμενου ανασχηματισμού της Κυβέρνησης. Ωστόσο, η ημέρα έκλεισε χωρίς να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση.

Παρόλο που από πλευράς Κυβέρνησης δεν είχε επισήμως λεχθεί οτιδήποτε γύρω από το χρόνο των ανακοινώσεων, το γεγονός ότι δεν διαψεύστηκαν οι πληροφορίες που δημοσιεύονταν σε διάφορα μέσα είχε ως αποτέλεσμα η συζήτηση να κορυφωθεί μετά το μεσημέρι και η ανακοίνωση να θεωρείται θέμα χρόνου. Κάτι που τελικά δεν έγινε.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αφήνει, βέβαια, να αιωρείται η εντύπωση ότι υπάρχει δυστοκία από πλευράς Κυβέρνησης στην υλοποίηση του ανασχηματισμού, με αποτέλεσμα η συζήτηση περί αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα να διαιωνίζεται και να δημιουργεί πίεση, τόσο στον ίδιο τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όσο και στα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα εμπλέκονται στα διάφορα σενάρια.

Τα νέα ονόματα στο τραπέζι

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο καπνός δεν προέκυψε από το πουθενά, καθώς υπήρχαν συγκλίνουσες πληροφορίες που ήθελαν τις διεργασίες για τον ανασχηματισμό να βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο.

Φαίνεται, μάλιστα, πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε μοιραστεί ορισμένες από τις σκέψεις του με στενούς συνεργάτες του, μελετώντας διάφορα σενάρια και κάνοντας ασκήσεις επί χάρτου. Στην πορεία της ημέρας διέρρευσαν πληροφορίες και για νέα ονόματα που έμπαιναν στο κάδρο του ανασχηματισμού, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η ανακοίνωση ήταν θέμα χρόνου.

Ποια είναι τα δεδομένα

Ο λόγος της νέας αναβολής φαίνεται να σχετίζεται με ορισμένες τελικές πινελιές που θέλει να βάλει ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Το κεφάλαιο που φαίνεται να παραμένει ανοιxτό είναι αυτό του Υφυπουργείου Τουρισμού. Ο Κώστας Κουμής, όπως όλα δείχνουν, αποχωρεί από το κυβερνητικό σχήμα, αλλά ο αντικαταστάτης του δεν έχει ακόμη «κλειδώσει».

Χθες κυκλοφορούσε έντονα το όνομα του Χρίστου Αγγελίδη, γενικού διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ, ο οποίος ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΔΗΣΥ. Πρόκειται, ωστόσο, για πληροφορία που δεν επιβεβαιώνεται ούτε από το Προεδρικό, ούτε από το περιβάλλον του ιδίου.

Φαίνεται, πάντως, ότι σε μεγάλο βαθμό οι βασικές κινήσεις στη σκακιέρα του κυβερνητικού σχήματος έχουν «κλειδώσει». Πρόκειται για αλλαγές, τόσο προσώπων, όσο και χαρτοφυλακίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Τίνα Παύλου, η οποία ήταν αριστίνδην υποψήφια βουλευτής Λευκωσίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ακούγεται έντονα για το Υπουργείο Υγείας. Μια κίνηση η οποία, εάν τελικά επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί σημαντική επιτυχία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην προσπάθειά του να διατηρήσει το έρεισμά του στο συναγερμικό ακροατήριο. Η Τίνα Παύλου συμμετέχει, επίσης, ως μέλος του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ.

Ταυτόχρονα, η ενδεχόμενη ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Υγείας από την Τίνα Παύλου φέρνει τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη στο Υπουργείο Μεταφορών, από το οποίο φαίνεται ότι αποχωρεί ο Αλέξης Βαφεάδης.

Θέση στο κυβερνητικό σχήμα φαίνεται ότι εξασφαλίζει και η Εύη Τσολάκη, στέλεχος του ΔΗΚΟ, η οποία ήταν υποψήφια στη Λεμεσό στις βουλευτικές εκλογές, με τα σενάρια να τη φέρνουν στο Υφυπουργείο Πρόνοιας.

Μια ακόμη κίνηση η οποία, εάν επιβεβαιωθεί, συνεπάγεται τη μετακίνηση της Κλέας Παπαέλληνα από το Υφυπουργείο Πρόνοιας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο αποχωρεί η Βασιλική Κασσιανίδου.

Στο Υπουργείο Γεωργίας, από το οποίο αποχωρεί η Μαρία Παναγιώτου, φαίνεται να πηγαίνει ο τέως βουλευτής Αμμοχώστου του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης.

Ο Παναγιώτης Παλατές μετακινείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου.

Από εκεί και πέρα, παρά το γεγονός ότι ορισμένα σενάρια ήθελαν τον Χρίστο Αγγελίδη να προορίζεται για το Υφυπουργείο Τουρισμού, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται. Συνεπώς, παραμένει ερωτηματικό τι θα γίνει με τον Κώστα Κουμή και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, εάν τελικά αποχωρήσει.

Τέλος, ερωτηματικό παραμένει και το ποιος θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου του Πολίτη, εάν τελικά ο Παναγιώτης Παλατές αναλάβει καθήκοντα διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου.

Δίχτυα προς τον ΔΗΣΥ

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιδιώκει να προσδώσει ακόμη εντονότερο κεντροδεξιό στίγμα στην Κυβέρνησή του.

Με βάση την ονοματολογία που κυκλοφορεί από χθες, το ΔΗΚΟ ενισχύει την παρουσία του στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά δύο πρόσωπα. Πρόκειται για ένα σενάριο που κυκλοφορούσε εδώ και αρκετές ημέρες.

Η Τίνα Παύλου συντηρεί τις γέφυρες του Νίκου Χριστοδουλίδη με το συναγερμικό ακροατήριο, ενώ απομένει να φανεί ποιος θα είναι ο νέος υφυπουργός Τουρισμού.

Η διαρροή του ονόματος της Τίνας Παύλου μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται για υπουργοποίηση προκάλεσε αναστάτωση και μουρμούρα στην Πινδάρου. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, η Τίνα Παύλου είχε διαμηνύσει στην Αννίτα Δημητρίου ορισμένα παράπονά της.

Σε ό,τι αφορά το ΔΗΚΟ, φαίνεται να ικανοποιείται η βασική πτυχή του αιτήματος για αξιοποίηση προσώπων που είχαν δώσει τη μάχη των βουλευτικών εκλογών, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η παρουσία του κόμματος στο κυβερνητικό σχήμα.

Από εκεί και πέρα, απομένει να καθοριστεί ο χρόνος ανακοίνωσης του ανασχηματισμού.