Άρχισαν να κάνουν νερά κάποια ποδοσφαιρικά σωματεία της Α’ Κατηγορίας αναφορικά με τις δεσμεύσεις που έδωσαν προς το κράτος, καθώς λίγο πριν την έναρξη του κυπριακού πρωταθλήματος βρίσκονται αντιμέτωπα με την ενεργοποίηση αυστηρών εισπρακτικών μέτρων από το Τμήμα Φορολογίας.

Μετά το περσινό τελεσίγραφο από τις φορολογικές αρχές, όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία/ εταιρείες βρίσκονται υπό αυστηρή παρακολούθηση. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε πως κάποιες ποδοσφαιρικές εταιρείες άρχισαν να στοιβάζουν νέα χρέη προς το Τμήμα Φορολογίας. Μπορεί μέχρι τον Μάιο να ήταν συμμορφωμένες με τις παλιές υποχρεώσεις τους, καταβάλλοντας ανελλιπώς τις μηνιαίες δόσεις στο σχέδιο ρύθμισης των φορολογικών τους οφειλών, ωστόσο δημιούργησαν νέα χρέη προς το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», 4 ή 5 σωματεία / εταιρείες μόλις πήραν το πράσινο φως τον περασμένο Μάιο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και συγκεκριμένα τη βεβαίωση πως πληρούν τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ για να συμμετέχουν κανονικά στο κυπριακό πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, άρχισαν να δημιουργούν νέες φορολογικές οφειλές.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», σωματεία, μεταξύ των οποίων ο ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση, ο Απόλλωνας και η ΑΕΛ, παρόλο που πλήρωσαν κανονικά τις δόσεις για τις καθυστερημένες οφειλές, δημιούργησαν νέα φορολογικά χρέη, που κυμαίνονται συνολικά γύρω στο €1 εκατ. Όπως μας λέχθηκε, οι νέες οφειλές αφορούν στον ΦΠΑ αλλά και στον Φόρο Εισοδήματος.

Αυστηρή επιστολή Εφόρου

Μόλις διαπιστώθηκε πως σωματεία/ εταιρείες άρχισαν να λοξοδρομούν, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, έστειλε αυστηρή επιστολή στις ποδοσφαιρικές ομάδες, δίνοντάς τους τελεσίγραφο μέχρι τις 20 Αυγούστου για να εξοφλήσουν τις νέες φορολογικές οφειλές τους.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο Έφορος στην επιστολή του προειδοποιεί τις ομάδες πως, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και δεν πληρώσουν μέχρι το τέλος του χρονοδιαγράμματος, το Τμήμα θα προχωρήσει στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των σωματείων.

Βάσει της νομοθεσίας, το Τμήμα Φορολογίας δύναται να δεσμεύσει από τους λογαριασμούς των ομάδων το ύψος των οφειλών.

Υπενθυμίζεται πως τα συγκεκριμένα σωματεία πέρσι είχαν αφαιρεθεί για λίγο από το σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών, ωστόσο μετά επανήλθαν, αφού πλήρωσαν μέρος των χρεών και στην πορεία κατέβαλλαν κανονικά τις δόσεις τους.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση σε σχέση με τις νέες οφειλές που δημιούργησαν ποδοσφαιρικές ομάδες, ωστόσο διεμήνυσε πως το κράτος δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανένα και δεν θα αφήσει τα σωματεία να στοιβάζουν χρέη.

Μάλιστα, μας ανέφερε ότι στις 21 Αυγούστου όσες ομάδες δεν πληρώσουν τα νέα χρέη θα εφαρμοστεί ο νόμος.

Στο κάδρο και άλλα μέτρα

Πέραν της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, η αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και στην τοποθέτηση ΜΕΜΟ στην ακίνητη περιουσία αλλά και στη σφράγιση των υποστατικών των ομάδων. Υπενθυμίζεται πως, βάσει του σχεδίου του 2023 και των ρυθμίσεων που έγιναν, όλα τα σωματεία θα εξοφλήσουν πλήρως τους φόρους τους μέχρι το 2037, παρόλο που ήδη κάποια από αυτά το έχουν πράξει. Πέρσι το σχέδιο αναθεωρήθηκε και οι ομάδες που έχουν φορολογικές οφειλές για να εξοφλήσουν θα πρέπει να καταβάλουν άλλες 132 μηνιαίες δόσεις.