Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 23 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση που έπληξε το Κίεβο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι εκρήξεις συγκλόνισαν την ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ σε αρκετές συνοικίες εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Οι ουκρανικές αρχές είχαν προηγουμένως σημάνει συναγερμό για επικείμενη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην πόλη, ακούστηκαν τουλάχιστον δέκα ισχυρές εκρήξεις, οι οποίες ενεργοποίησαν ακόμη και τους συναγερμούς σταθμευμένων αυτοκινήτων.

«Εκρήξεις στην πόλη. Το Κίεβο δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε στα καταφύγια», ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

BREAKING: The death toll from Russian strikes on Kyiv has risen to nine, with 23 people wounded, Ukraine's State Emergency Service says.



The agency said the attacks caused fires and destruction across five districts of the Ukrainian capital.



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«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση βαλλιστικών πυραύλων», σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο Telegram.

Πυρκαγιές και ζημιές σε πολλές συνοικίες

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου γνωστοποίησε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εξαώροφο κτίριο στη συνοικία Σολομιάνσκι, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές και εστίες φωτιάς και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο συναγερμός έληξε περίπου στις 02:47 τοπική ώρα.

Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των ρωσικών πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους τις τελευταίες εβδομάδες. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο από τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, ωστόσο η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους PAC-3, πρόβλημα που επιδεινώθηκε μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Κίεβο επιδιώκει να αποκτήσει δυνατότητα εγχώριας παραγωγής των συγκεκριμένων πυραύλων, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει την απαραίτητη άδεια από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εντείνουν τις επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών στόχων, πλήττοντας κυρίως ενεργειακές και επιμελητειακές υποδομές ακόμη και βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

protothema.gr