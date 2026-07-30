Βορειοκορεάτικος πύραυλος εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στη ρωσική επίθεση που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική πόλη Κριβίχ Ριχ, σύμφωνα με δύο πηγές. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία ολόκληρη οικογένεια.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη χρήση τέτοιου όπλου στον πόλεμο εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Russia likely used N.Korean missile in deadly Ukraine strike for first time this year, sources say https://t.co/RDtpWw9pWh July 30, 2026

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει στο παρελθόν πυραύλους της Βόρειας Κορέας εναντίον ουκρανικών στόχων, αλλά η χρήση τους μετά από ένα μακρύ διάστημα υποδηλώνει την ύπαρξη νέου αποθέματος όπλων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Μόσχα, καθώς εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της γειτονικής της χώρας, πρόσθεσε μία από τις πηγές.

protothema.gr