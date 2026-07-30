Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της πυρκαγιάς στο Καλό Χωριό, ενώ αποκαλύπτονται και νέα στοιχεία για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο την κρίσιμη στιγμή.



Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στην άσκηση συμμετείχαν Αμερικανοί στρατιωτικοί οι οποίοι πραγματοποίησαν εκπαιδευτική δραστηριότητα με τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς σε νέες μεθόδους καταστροφής πυρομαχικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες ασκήσεις με την παρουσία Αμερικανικών στρατιωτικών διεξάγονται και με άλλες επίλεκτες μονάδες του Στρατού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Άμυνας δεν επιβεβαιώνει την παρουσία των Αμερικανών στρατιωτικών στην άσκηση.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Άμυνας διόρισε ως ποινικό ανακριτή τον Ταξίαρχο Σάββα Στεφάνου για τη διερεύνηση της πυρκαγιάς με στόχο τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, καθώς και την εξέταση ενδεχόμενων πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών.