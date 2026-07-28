Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τον διορισμό ποινικού ανακριτή για τη διερεύνηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού, με στόχο τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, καθώς και την εξέταση ενδεχόμενων πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) όρισε ως ποινικό ανακριτή τον Ταξίαρχο Σάββα Στεφάνου, ο οποίος αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Άμυνας, η ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας αποτελεί ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα, προκειμένου να καταγραφούν με αντικειμενικότητα, πληρότητα και τεκμηρίωση όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με το περιστατικό και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.