Οι υψηλές θερμοκρασίες τώρα το καλοκαίρι μπορούν να γίνουν επικίνδυνες τόσο για εμάς όσο και για τον αγαπημένο μας σκύλο.

Με τέτοια ζέστη ακόμα και κάτι τόσο διασκεδαστικό, όπως είναι οι βόλτες, μπορεί να εξελιχθεί σε ταλαιπωρία. Ο δυνατός ήλιος σε συνδυασμό με την καυτή άσφαλτο ταλαιπωρεί τον τετράποδο φίλο μας και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και σε προβλήματα υγείας.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό, όπως παίρνουμε μέτρα προστασίας για εμάς τους ίδιους, να φροντίζουμε και για τον σκύλο μας.

Πώς θα καταλάβετε αν η άσφαλτος είναι υπερβολικά ζεστή για τον σκύλο σας

Ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος για να δείτε εάν η άσφαλτος είναι ζεστή για τον σκύλο σας είναι να δοκιμάσετε να την ακουμπήσετε εσείς οι ίδιοι, ξυπόλητοι. Αν σας ενοχλεί, τότε θα ενοχλήσει σίγουρα και εκείνον.

Μία λίγο πιο εύκολη μέθοδος είναι να ακουμπήσετε την παλάμη σας στον δρόμο για μερικά δευτερόλεπτα. Μία ζεστή ημέρα με 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί εύκολα να φτάσει ακόμα και τους 71 βαθμούς.

Η καυτή άσφαλτος μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο, φουσκάλες, εγκαύματα ακόμα και ξεφλούδισμα στις ευαίσθητες πατούσες ενός σκύλου. Να θυμάστε επίσης πως αν τυχόν είναι βρεγμένες όταν αποφασίσετε να βγείτε για βόλτα, τότε το δέρμα στις πατούσες θα είναι ακόμα πιο μαλακό και ευαίσθητο και άρα πιο πιθανό να τραυματιστεί.

Προτιμήστε τις πιο δροσερές ώρες για τη βόλτα

Για να προστατεύσετε τον σκύλο σας, προτιμήστε να βγαίνετε για βόλτα τις ώρες που δεν έχει τόσο υψηλή θερμοκρασία, όπως νωρίς το πρωί ή πιο αργά το βράδυ. Αν παρόλα αυτά πρέπει να βγείτε και μέσα στην ημέρα, περπατήστε στη σκιά ή σε σημεία με γρασίδι.

Εναλλακτικά, μπορείτε να παίξετε ή να εξασκηθείτε με τον τετράποδο φίλο σας σε εσωτερικό χώρο και να περιορίσετε έτσι τις βόλτες στις απολύτως απαραίτητες.

Προστατεύστε την πατούσα του σκύλου σας

Όπως ξέρουμε υπάρχουν ειδικά παπουτσάκια για τους σκύλους, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από καυτές και παγωμένες επιφάνειες, ώστε να μειωθεί σημαντικά η πιθανότητα τραυματισμού στις πατούσες.

Αν επιλέξετε να αγοράσετε παπούτσια για το καλοκαίρι, φροντίστε να είναι από ύφασμα που αναπνέει, μια και ο σκύλος ιδρώνει μέσα από τις πατούσες του. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να είναι από ελαφρύ ύφασμα, να μπαινοβγαίνουν εύκολα, να προσαρμόζονται στο πόδι, να καθαρίζονται εύκολα και να μην γλιστράνε, όπως και να είναι από ανθεκτικό, αδιάβροχο ύφασμα.

Υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα ο σκύλος σας να μην συμπαθήσει καθόλου τα παπούτσια και να μην δεχτεί να τα φορέσει. Εναλλακτικά, υπάρχει και η λύση της ειδικής προστατευτικής κρέμας ή του κεριού, που είναι πιο ανεκτά από τους περισσότερους σκύλους αλλά σαφώς όχι τόσο αποτελεσματικά.

Εξετάστε προσεκτικά τις πατούσες μετά τη βόλτα

Μην αμελήσετε να εξετάσετε προσεκτικά τις πατούσες του σκύλου σας μετά από κάθε βόλτα. Οποιοσδήποτε τραυματισμός ή έγκαυμα μπορεί να μολυνθεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Προσπαθήστε να εντάξετε στη ρουτίνα σας τον τακτικό έλεγχο στις πατούσες μετά από κάθε βόλτα, χειμώνα – καλοκαίρι.

Παρατηρήστε εάν υπάρχουν μικρές κοκκινίλες ή σκουρότεροι χρωματισμοί, ακόμα και αν λείπει κομμάτι της πατούσας. Επίσης, δείτε εάν ο σκύλος σας αποφεύγει να περπατήσει, εάν κουτσαίνει ή εάν γλείφει και δαγκώνει τα πόδια του. Πιθανότατα πίσω από αυτή την περίεργη συμπεριφορά να κρύβεται κάποιο πρόβλημα με τις πατούσες του.

Πώς να αντιμετωπίσετε εγκαύματα και τραυματισμούς

Η θεραπεία πάντα εξαρτάται από την έκταση των εγκαυμάτων που έχει ένας σκύλος στις πατούσες του. Εάν πρόκειται για σοβαρό έγκαυμα, θα πρέπει να μεταφέρετε τον σκύλο σας στον κτηνίατρο.

Συχνά, αρκεί ένας επίδεσμος, αλλά επειδή η πατούσα έρχεται σε άμεση επαφή με το πάτωμα, άρα και με μικρόβια, συνήθως χρειάζεται και μία αντιβίωση για να αποφευχθεί μία πιθανή μόλυνση.

Επίσης, ο σκύλος απαγορεύεται να γλείψει ή να μασήσει την πληγή, οπότε επιβάλλεται ένα ελισαβετιανό προστατευτικό κολάρο. Καλό θα ήταν να περιοριστούν και οι βόλτες του, ειδικά σε ζεστές και άγριες επιφάνειες, τουλάχιστον μέχρι να κλείσει η πληγή.



Γενικά, η επούλωση στο συγκεκριμένο σημείο είναι λίγο δύσκολη λόγω της επαφής με το βρώμικο πάτωμα ή δρόμο. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί ακόμα και ένας νάρθηκας για μεγαλύτερη προστασία του τραύματος.

Η ανάρρωση εξαρτάται από τη σοβαρότητα του εγκαύματος. Ελαφριές περιπτώσεις επουλώνονται σε 7-10 ημέρες, ενώ πιο σοβαρά εγκαύματα ίσως χρειαστούν μερικές εβδομάδες.

Ευτυχώς όμως μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχουν μόνιμες βλάβες στις πατούσες από τα εγκαύματα. Με πολλή φροντίδα και προσοχή οι βόλτες θα συνεχιστούν και αυτό το καλοκαίρι.

topetmou.gr