Χειροπέδες σε πολύ γνωστό επιχειρηματία της Λάρνακα φόρεσε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης η Αστυνομίας, αφού είναι ύποπτος για απάτη σε βάρος κυρίως ξένων επενδυτών, που προχώρησαν σε καταγγελίες στο τοπικό ΤΑΕ. Πρόκειται για 62χρονο Ελληνοκύπριο, κάτοικο Λάρνακας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές και έχουν γίνει εδώ και καιρό στο ΤΑΕ Λάρνακας, που διερευνά την υπόθεση. Ο ύποπτος, που ασχολείται εδώ και χρόνια με επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Σημειώνεται πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιείται ως μάρτυρας κατηγορίας σε υποθέσεις πολιτογραφήσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθη σε σχέση με τα παρακάτω διερευνημένα αδικήματα:

1. Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος,

2. Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις,

3. Καταρτισμός Εγγράφων χωρίς Εξουσία,

4. Πλαστογραφία,

5. Κυκλοφορία Πλαστού Εγγράφου,

6. Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο,

7. Απάτη κατά την πώληση περιουσίας,

8. Ψευδείς Λογαριασμοί με σκοπό την καταδολίευση από διευθυντή εταιρείας

9. Καταδολίευση πιστωτών,

10. Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά το έτη 2022 με 2024 στη Λάρνακα.

Πρόσφατα, μάλιστα, όπως έγραψε η ιστοσελίδα Reporter, ένας εκ των ξένων επενδυτών που καταγγέλλει απάτη σε βάρος του, είχε ζητήσει παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Εισαγγελέα για την ποινική δίωξη του εν λόγω επιχειρηματία, που είναι Ελληνοκύπριος.

Το ΤΑΕ Λάρνακας εξετάζει την υπόθεση.