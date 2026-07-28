Mια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία έρχεται την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Αστεροσκοπείο Τροόδους, εκεί όπου η φύση, η επιστήμη και η κυπριακή γαστρονομία συναντώνται κάτω από τον καθαρότερο ουρανό της Κύπρου.

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