Η Λάρνακα απέκτησε πρόσφατα ένα νέο σημείο συνάντησης. Για το Nima Social House, η γνωστή σεφ Elleni Katalanos σχεδίασε ένα μενού που αντλεί έμπνευση από τα γνώριμα πιάτα της ταβέρνας και το οικογενειακό τραπέζι, παρουσιάζοντάς τα μέσα από μια σύγχρονη ματιά.
Nima Social House: Νέα προσθήκη στη Λάρνακα με την υπογραφή της Elleni Katalanos
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