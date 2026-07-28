Η Λάρνακα απέκτησε πρόσφατα ένα νέο σημείο συνάντησης. Για το Nima Social House, η γνωστή σεφ Elleni Katalanos σχεδίασε ένα μενού που αντλεί έμπνευση από τα γνώριμα πιάτα της ταβέρνας και το οικογενειακό τραπέζι, παρουσιάζοντάς τα μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

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