Θερμή έκκληση προς τους πολίτες απευθύνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω και των συνθηκών που επικρατούν στο νησί μας και ενισχύουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιών. Παράλληλα, συμβουλεύει τον κόσμο τι να πράξει αν αντιληφθεί καπνό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Καθώς οι επικρατούσες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Όποιος αντιληφθεί καπνό, φωτιά ή ενέργειες που πιθανό να προκαλέσουν φωτιά, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 112 ή το Τμήμα Δασών στο 1407. Παράλληλα, καλείται να αναφέρει άμεσα στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή κίνηση που θα μπορούσε να σχετίζεται με πρόκληση πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι το άναμμα φωτιάς, για οποιονδήποτε λόγο, στην ύπαιθρο και στα δάση απαγορεύεται αυστηρά.

Ενέργειες όπως η χρήση εργαλείων ή γεωργικών μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, θερμότητα ή φλόγα, όπως σμυρίλια, οξυγονοκολλήσεις και ηλεκτροκολλήσεις, καθώς και η απόρριψη αναμμένων αποτσίγαρων ή το άναμμα φωτιάς, μπορούν εύκολα να προκαλέσουν πυρκαγιές με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ανθρώπινες ζωές.

Η συνεργασία και η υπευθυνότητα όλων είναι απαραίτητες για την αποτροπή δυσάρεστων εξελίξεων.