Τη διαβεβαίωση ότι ο ίδιος θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό, έδωσε σήμερα ο ΓΓ των ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας παράλληλα την ισχυρή, όπως είπε, προσήλωση του προς αυτό τον σκοπό. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο ΓΓ των ΗΕ είπε ότι «αυτή είναι μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή προσήλωση μου να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στην Κύπρο.

Φυσικά εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, αλλά επίσης και τις εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν ρόλο να διαδραματίσουν, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», ανέφερε.

Από την πλευρά του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι στόχος είναι η σύγκληση άτυπης διερευνημένης, η οποία θα είναι το εφαλτήριο για επανέναρξη των συνομιλιών.

Η διευρυμένη συνάντηση στο Προεδρικό άρχισε στις 10:15 το πρωί. Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη Μαρία Μιχαήλ.

Από πλευράς Ηνωμένων Εθνών συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες, οι αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και Ζαν-Πιερ Λακρουά, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο επικεφαλής της UNFICYP Χασίμ Ντιαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διευρυμένης συνάντησης, ακολούθησε τετ α τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ ακολούθως ο ΓΓ του ΟΗΕ συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα.

Δείτε εδώ τη δήλωση του Αντόνιο Γκουτέρες από το Προεδρικό:

Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τη συνάντησή του την Τρίτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε δήλωσή του κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο.

«Φυσικά, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», τόνισε ο κ. Γκουτέρες.

Λετυμπιώτης: Στόχος είναι η σύγκληση άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Στόχος είναι η σύγκληση άτυπης διερευνημένης, η οποία θα είναι το εφαλτήριο για επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης.

Αρχικά ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

«Χαιρετίζουμε την πολιτική δέσμευση του Αντόνιο Γκουτέρες στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού.

Η Κυπριακή Δημοκρατία επανέλαβε την ετοιμότητά της, ώστε να υπάρξουν εξελίξεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί. Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης.

Στόχος είναι η σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ευελπιστούμε ότι αυτή η ειλικρινής πολιτική βούληση θα επιδειχθεί από όλα τα μέρη», είπε.

Εικόνες και βίντεο από την υποδοχή Γκουτέρες στο Προεδρικό Μέγαρο

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Γκουτέρες με τον Ερχιουρμάν

Την αλληλεγγύη του με τον λαό της Κύπρου και την εμπλοκή του για την εξεύρεση μιας λύσης αλλά και την ανάπτυξη ΜΟΕ που θα ωφελήσουν τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές, εξέφρασε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Μιλώντας μετά την συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν ο οποίος βρισκόταν δίπλα του, ο κ. Γκουτέρες είπε στους δημοσιογράφους ότι εκφράζει την αλληλεγγύη του με τον λαό της Κύπρου και την εμπλοκή του να βοηθήσει να βρεθεί, με τους Κυπρίους και τις εγγυήτριες δυνάμεις, μια λυση. «Και να δούμε ταυτόχρονα εάν μπορούν να αναπτυχθούν ΜΟΕ με τρόπο που να είναι επωφελής για τους ανθρώπους της Κύπρου και στις δύο πλευρές», σημείωσε.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ είπε ότι «είχα δύο εποικοδομητικές συναντήσεις με τους δυο ηγέτες».

Η συνάντηση που έγινε στο «προεδρικό» ξεκίνησε στις 11.50 και ο κ. Γκουτέρες προέβη στη σύντομη δήλωση γυρω στις 13.45.

Γκουτέρες: Αυτή είναι η ώρα για επίλυση του Κυπριακού

Aν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων, δήλωσε την Τρίτη ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την έναρξη της συνάντησής του στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Καλωσορίζοντας τον ΓΓ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο και στην περιοχή καθώς και σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση.

Στις δηλώσεις του, ο ΓΓ είπε ότι ήρθε από αποστολή στην Συρία όπου παρέμεινε λίγες μέρες παραπάνω, για να περιηγηθεί στη χώρα την οποία «διαθέτουν εκπληκτικά ιστορικά μνημεία, υπέροχα τοπία και καταπληκτικούς ανθρώπους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε «για ακόμη μία φορά, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας. Η παρουσία σας αποτελεί ακόμη μία σαφή ένδειξη της δέσμευσής σας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και προσβλέπω στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις μας».

Όπως είπε, «χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή. Χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών».

Απαντώντας, ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι είναι «τεράστια χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ και, όπως πολύ σωστά είπατε, αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων».

Χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως «μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας και πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου, ώστε να εξευρεθεί λύση. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή».

Διαβεβαίωσε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τί πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας».

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν, ο βασικός σκοπός της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα είναι πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, είτε να αφήσει στον διάδοχό του ένα ουσιαστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορεί να συνεχιστεί η προσπάθεια για το Κυπριακό

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα παραμένει σταθερή: τα Ηνωμένα Έθνη δεν βρίσκονται στην Κύπρο για να επιβάλουν οποιαδήποτε λύση, αλλά για να διευκολύνουν μια διαδικασία που θα ανταποκρίνεται στη βούληση των κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γκουτέρες επιθυμεί να έχει ανοικτές και ειλικρινείς συζητήσεις όχι μόνο με τους δύο ηγέτες, αλλά και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών.

Υποδοχή στο αεροδρόμιο από τον Υπουργό Εξωτερικών

Υπενθυμίζεται ότι τον κ. Γκουτέρες υποδέχθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα “Χ”, ο ΓΓ ανέφερε ότι «μόλις έχω φθάσει στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου για στήριξη των κοινοτήτων στην Κύπρο, για την εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού».

I have just landed in Cyprus to express my commitment to support for Cypriot communities in the search for a comprehensive & sustainable settlement of the Cyprus issue.



The @UN cannot impose peace.



Only Cypriots, through their leaders, can build it. — António Guterres (@antonioguterres) July 27, 2026

Τα Ηνωμένα Εθνη, συνέχισε, «δεν μπορούν να επιβάλουν ειρήνη» αλλά «μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν».

Τον κ. Γκουτέρες συνοδεύει η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία είχε χθες συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν.

Το μεσημέρι ο επικεφαλής των ΗΕ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών, έξω από το Λήδρα Πάλας.

Στις 16.00 το απόγευμα θα επισκεφθεί το εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ).

Στη συνέχεια έχουν οριστεί συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, τους επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το βράδυ, ο ΓΓ του ΟΗΕ θα συμμετάσχει σε ιδιωτικό δείπνο, με τους δύο ηγέτες, στην Οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Την Τετάρτη το πρωί ο κ. Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει Διάσκεψη Τύπου πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.