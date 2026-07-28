Σοκαριστική υπόθεση ερευνάται στην Οράνζ της Γαλλίας, όπου αστυνομικοί εντόπισαν τις σορούς πέντε βρεφών μέσα στο σπίτι ζευγαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα λείψανα των βρεφών σε χαρτόκουτα κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του ζευγαριού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μία ημέρα αφότου η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην έρευνα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ η εισαγγελία της Καρπεντρά δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο.

protothema.gr