Νέα έκκληση προς όσους ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από την εξαφάνιση της μητέρας της απηύθυνε η Αμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι, ζητώντας πληροφορίες για το πού βρίσκεται η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι, η οποία αγνοείται εδώ και σχεδόν έξι μήνες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια απευθύνθηκε στους πιθανούς απαγωγείς της μητέρας της, καλώντας τους να αποκαλύψουν την τοποθεσία της.

«Σας ζητώ, σας ικετεύω, κάντε το σωστό. Βοηθήστε μας να τη βρούμε. Πείτε μας πού να την αναζητήσουμε», ανέφερε.

«Έχουν περάσει μήνες από τότε που μας πήραν τη μητέρα μας. Η οικογένειά μας ζει έναν ατελείωτο εφιάλτη. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε. Ο πόνος και το κενό που άφησε πίσω της δεν θα φύγουν ποτέ», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Γκάθρι απηύθυνε νέα έκκληση προς τους υπεύθυνους: «Βοηθήστε να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι, ό,τι κι αν έχει συμβεί, υπάρχει πάντα ένας δρόμος επιστροφής. Σας παρακαλώ, πάρτε τη σωστή απόφαση».

Δείτε το βίντεο:

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Νάνσι Γκάθρι απήχθη από το σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, στις 31 Ιανουαρίου. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί πιθανό κίνητρο ούτε έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Το FBI και οι τοπικές Αρχές διερευνούν εδώ και μήνες την υπόθεση της εξαφάνισης της 84χρονης, η οποία χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή.

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, όταν συγγενείς της την άφησαν στο σπίτι της. Το επόμενο πρωί δεν εμφανίστηκε στο σπίτι φίλης της, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την κυριακάτικη λειτουργία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι οικείοι της.

Οι Αρχές είχαν δώσει νωρίτερα στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο διακρίνεται ένοπλος και μασκοφόρος άνδρας να καλύπτει την κάμερα της εξώπορτας του σπιτιού της λίγο πριν από την εξαφάνισή της.

Η Σαβάνα Γκάθρι έχει αναφέρει ότι ορισμένα από τα μηνύματα που έλαβε η οικογένεια αποδείχθηκαν ψευδή, ενώ έχει εκφράσει τον φόβο ότι η μητέρα της ενδέχεται να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή.

protothema.gr