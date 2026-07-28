Αντίποινα σε δασμολογικό επίπεδο από την αμερικανική Κυβέρνηση φοβάται ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος μίλησε στο Euronews.

Ο κ. Λάνγκε είπε πως μετά το νέο πρόστιμο που επιβλήθηκε την περασμένη Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αμερικανική Google, ύψους 890 εκατ. ευρώ, η ΕΕ πρέπει να αναμένει νέα μέτρα από τις ΗΠΑ, πιθανότατα μέσω αυξημένων δασμών σε ευρωπαϊκές εισαγωγές στην αμερικανική αγορά. Ήδη, ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε ότι το πρόστιμο προς την Google είναι απαράδεκτο και δημιουργεί αβεβαιότητα για το εμπόριο ΗΠΑ-ΕΕ. Από πλευράς του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα διεξάγουν εμπορική έρευνα «για την πρακτική της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, του Αμερικανού φορολογούμενου». Είπε ότι η έρευνα θα προχωρήσει βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου. «Οι κυρώσεις θα αντιστραφούν πλήρως και αναμένουμε να τους επιβληθεί ένας σημαντικός ΔΑΣΜΟΣ το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Τραμπ.

Η ΕΕ επέβαλε το πρόστιμο στον τεχνολογικό κολοσσό βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ο οποίος έχει στόχο να περιορίσει την κυριαρχία των μεγάλων πλατφορμών στις ψηφιακές αγορές της ΕΕ. Ο νόμος αυτός αποτελεί στόχο κριτικής από τις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ το δασμολογικό καθεστώς της Συμφωνίας της Σκωτίας (που επισημοποιήθηκε επί κυπριακής προεδρίας) και έχουμε ορισμένους κανόνες που όλοι, όχι μόνο οι αμερικανικές αλλά και οι ευρωπαϊκές ή οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες, πρέπει να τηρούν», δήλωσε ο Λάνγκε. Πρόσθεσε ότι τόσο ο DMA (νόμος για τις ψηφιακές αγορές) όσο και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) εξακολουθούν να βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον και προειδοποίησε ότι η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί για αντίποινα.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες από εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σκωτία, η οποία προβλέπει δασμούς 15% των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά προϊόντα και κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα.