Από τα πολυσυζητημένα θέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες μέρες είναι η μεγάλη επιδημία κυκλοσπορίασης που ταλαιπωρεί χιλιάδες Αμερικανούς. Ένοχο για την εντερική αυτή μόλυνση θεωρήθηκε από την αρμόδια αρχή των ΗΠΑ το δημοφιλές μαρούλι iceberg, το οποίο χρησιμοποιείται πολύ στα φαστφουντάδικα.

Η κυκλοσπορίαση (cyclosporiasis) είναι λοίμωξη του εντέρου που προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis. Στις ΗΠΑ θεωρείται συχνό φαινόμενο στις θερινές περιόδους, αλλά αυτό το καλοκαίρι τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια από άλλες χρονιές. Προκαλεί κυρίως ακατάσχετη διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Σύμφωνα με το CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, των ΗΠΑ) καταγράφηκαν το τελευταίο τρίμηνο 4.173 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ άλλα 7.400 ύποπτα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Σοβαρότερο είναι το πρόβλημα στις πολιτείες Michigan, Ohio, Indiana, Kentucky και West Virginia.

Σοβαρό πλήγμα από τη φετινή επιδημία κυκλοσπορίασης έχει δεκτεί η αλυσίδα ταχυφαγείων Taco Bell, η οποία βασίζεται στη μεξικάνικη κουζίνα και χρησιμοποιεί σε ευρεία κλίμακα το μαρούλι iceberg, το οποίο είναι πιο στοιβαρό από το κοινό μαρούλι και αντέχει περισσότερο όταν τοποθετείται στα ζεστά εδέσματα που προσφέρει η εταιρεία.

Οι επιδημιολογικές έρευνες της CDC και της FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, των ΗΠΑ) έδειξαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών είχε καταναλώσει γεύματα με ψιλοκομμένο μαρούλι iceberg στα καταστήματα της εν λόγω επιχείρησης.

Η σύνδεση της Taco Bell με κρούσματα κυκλοσπορίασης από μολυσμένα μαρούλια iceberg μείωσε την κίνηση πελατών στα καταστήματα κατά σχεδόν 30% τις τελευταίες μέρες και τις πωλήσεις κατά 25%. Ως προμηθευτής των μαρουλιών iceberg (παραγωγής Μεξικού) αναφέρθηκε η Taylor Farms.

Επιπλέον, εναντίον της αλυσίδας κατατέθηκε ήδη ομαδική αγωγή καταναλωτών, που ζητούν αποζημιώσεις. Για να διαχειριστεί το οικονομικό πλήγμα, η Tacos Bell ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί στο εξής το συγκεκριμένο μαρούλι και προέβη σε προσφορές, πουλώντας κάποια πιάτα ακόμα και προς ένα δολάριο το ένα!