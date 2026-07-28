Η Eni ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι κατέληξε στην Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Cronos, στην ΑΟΖ της Κύπρου, με στόχο να διαθέσει το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην αγορά το 2028.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ENI, το έργο θα αναπτύξει το κοίτασμα Cronos, στο τεμάχιο 6, το οποίο εκτιμάται ότι διαθέτει περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου (GIIP). Η παραγωγή αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα. Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται και θα υποβάλλεται σε επεξεργασία στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις Zohr, στην Αίγυπτο και στη συνέχεια θα μεταφέρεται και θα υγροποιείται στο εργοστάσιο LNG της Damietta για εξαγωγή ως LNG στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eni, Claudio Descalzi, σχολίασε: «Η πρωτοβουλία ταχείας υλοποίησης της Cronos σηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο ορόσημο στην τοποθέτηση της Κύπρου ως Ευρωπαίου παραγωγού και εξαγωγέα φυσικού αερίου και ξεκλειδώνει τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή υδρογονανθράκων της Αιγύπτου. Επιπλέον, αποτελεί παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας και μια απτή συμβολή στη διαφοροποίηση και την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο της Ευρώπης».

Το Cronos είναι το πρώτο έργο της Eni στην Κύπρο και το πρώτο έργο υδρογονανθράκων της χώρας που προχωρεί σε αξιοποίηση και εμπορικοποίηση. Σύμφωνα με τον ιταλικό κολοσσό, το Cronos επιτρέπει την επανεκκίνηση του εργοστασίου υγροποίησης αερίου της Damietta, στην Αίγυπτο και αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην επέκταση του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου LNG της Eni.

Η Eni έχει παρουσία στην Κύπρο από το 2013. Το τεμάχιο 6 λειτουργεί από την Eni με ποσοστό 50%, με την TotalEnergies ως εταίρο. Στη χώρα, η Eni λειτουργεί επίσης το τεμάχιο 8 και έχει συμμετοχές στα τεμάχια 7 και 11, τα οποία λειτουργούν από την TotalEnergies.