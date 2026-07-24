Η ιταλική Eni και η γαλλική TotalEnergies βρίσκονται κοντά στη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» στην κυπριακή ΑΟΖ, σύμφωνα με το Bloomberg. Στόχος των δύο εταιρειών είναι να αρχίσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το 2028, καθώς η Ευρώπη αναζητεί νέες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού σε μικρότερη απόσταση από τα σύνορά της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι οι δύο εταιρείες «εργάζονται εντατικά» ώστε η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως το τέλος Ιουλίου.

Το έργο αναμένεται να προσθέσει μια νέα, κοντινή πηγή φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν δεχθεί δύο σοβαρά ενεργειακά πλήγματα μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει διαταράξει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι των ρωσικών προμηθειών μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί ορόσημο και για την Κύπρο, καθώς θα οδηγήσει στην πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις.

Στόχος είναι το φυσικό αέριο να μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλοια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028, όπως είχε δηλώσει τον Μάιο ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πουγιανέ ανέφερε ότι το έργο, το οποίο αναπτύσσεται μέσω κοινοπραξίας 50%-50% με διαχειρίστρια την Eni, θα εξασφαλίσει στην TotalEnergies πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατ. τόνους LNG στην Αίγυπτο, πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο και για την ανάπτυξη επιπλέον ενεργειακών έργων στην κυπριακή ΑΟΖ.

protothema.gr / Newmoney.gr