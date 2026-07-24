Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε το πρωί της Παρασκευής στο Μπαχρέιν, λίγη ώρα μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων αεράμυνας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αεροπορική βάση στη χώρα, στο πλαίσιο των αντιποίνων του μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η μοναρχία του Κόλπου βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων, καθώς η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται.

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, το υπουργείο Εσωτερικών στη Μανάμα ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Several explosions rocked Sheikh Isa Air Base in Bahrain. pic.twitter.com/5T3svnnmIF July 24, 2026

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Sheikh Isa στο Μπαχρέιν και στην αεροπορική βάση Al-Azraq στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, drones τύπου «Arash» έπληξαν δεξαμενές καυσίμων, μεγάλες αποθήκες εξοπλισμού, υπόστεγα αεροσκαφών και εγκαταστάσεις διαμονής που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές δυνάμεις στην αεροπορική βάση Sheikh Isa, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB.

Ο ιρανικός στρατός πρόσθεσε ότι στόχος της επίθεσης στην αεροπορική βάση Al-Azraq αποτέλεσαν επίσης υπόστεγα αεροσκαφών, εγκατάσταση συντήρησης και χώροι διαμονής όπου στεγάζεται προσωπικό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

protothema.gr