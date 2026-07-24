Στη κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι κοντά στο να αποφασίσει μια «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επιχείρησης μεγαλύτερης κλίμακας.

Μιλώντας στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι τώρα. Βρίσκομαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε απολύτως έτοιμοι γι’ αυτό».

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια επιλογή θα είχε σοβαρές συνέπειες, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακόμη λάβει την οριστική του απόφαση. Αναφερόμενος στο Ισραήλ, πρόσθεσε: «Το Ισραήλ θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά αν του το ζητούσα. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν».

Οι δηλώσεις του έγιναν καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι brent, με τις αγορές να προεξοφλούν ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

EXCLUSIVE: Trump tells Axios he's "close" to decision on "massive attack" against Iranhttps://t.co/83UeCeJ50h July 23, 2026

Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν για 13η συνεχή νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, οι οποίες διήρκεσαν περισσότερο από δύο ώρες.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, στα νησιά Κεσμ και Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και σε περιοχές στα βορειοδυτικά της χώρας και στην Τεχεράνη.

Παρά τη διάρκεια των επιθέσεων, το εύρος τους φαίνεται πως ήταν αντίστοιχο με εκείνο των προηγούμενων αμερικανικών επιχειρήσεων των τελευταίων ημερών.

Παράλληλα, ο Τραμπ συνεχίζει να εντείνει τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, αφήνοντας ακόμη και υπαινιγμούς ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βομβαρδίσουν το υπόγειο συγκρότημα στο λεγόμενο «Pickaxe Mountain», όπου, σύμφωνα με το Ισραήλ, βρίσκονται εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου.

Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις των Χούθι και οι απειλές του Τραμπ

Οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ακολούθησαν τις επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα, εξέλιξη που προκάλεσε νέο κύμα ανησυχίας για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Τραμπ προειδοποίησε δημόσια ότι σε περίπτωση νέας ανάλογης επίθεσης, η Ουάσιγκτον θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν.

«Αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι αποτελούν υποκατάστατη δύναμη ή πληρεξούσιο της Τεχεράνης, και θα επιβληθεί μεγάλη στρατιωτική τιμωρία τόσο στο Ιράν όσο και στους ίδιους τους Χούθι».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι, Saba, οι αντάρτες έπληξαν τα δεξαμενόπλοια Encelia και Layla, προκαλώντας πυρκαγιές και στα δύο πλοία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Khorramabad

Ahvaz

Bandar Abbas

Qeshm Island



All have been reported under attack. Khorramabad is a highly mountainous area, suggesting the target may be some kind of underground missile facility or missile launcher target. pic.twitter.com/eeBLa6JhYA — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026

Φόβοι για το εμπόριο και το πετρέλαιο

Οι επιθέσεις των Χούθι εντείνουν τους φόβους για τη ναυσιπλοΐα στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και μέσω της Διώρυγας του Σουέζ την Ευρώπη με την Ασία.

Περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου και σχεδόν το ένα τέταρτο της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων διέρχεται από το θαλάσσιο πέρασμα.

Το Reuters, επικαλούμενο τέσσερις πηγές, μεταξύ των οποίων και δύο Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι στις 13 Ιουλίου η Τεχεράνη μετέφερε στη Υεμένη στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και στρατιωτικό εξοπλισμό και εξαρτήματα drones, την ώρα που καλούσε τους Χούθι να επιβάλουν αποκλεισμό στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Ήδη αρκετά εμπορικά πλοία έχουν αρχίσει να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, μετά την ανακοίνωση των Χούθι για αποκλεισμό σαουδαραβικών λιμανιών, κυρίως του Γιανμπού, από όπου το Ριάντ είχε μεταφέρει μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου προς την Ασία λόγω των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ.

iefimerida.gr