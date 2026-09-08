Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη σύλληψη 30χρονου από τη Λεμεσό προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση κακόβουλης ζημιάς σε υπηρεσιακό όχημα, που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Νεάπολης στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 30χρονου, για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ο ύποπτος συνελήφθη σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, ανακρίθηκε και τέθηκε υπό κράτηση.

Η υπόθεση συνδέεται με περιστατικό που σημειώθηκε στη Λεμεσό, κατά το οποίο διερευνώνται αδικήματα επίθεσης, πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, κατοχής επιθετικών οργάνων και κακόβουλης ζημιάς.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, 23χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από πέντε πρόσωπα έξω από περίπτερο στην περιοχή Αγίου Νικολάου. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες και εκδορές και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών απολύθηκε.

Όταν μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, ομάδα περίπου δέκα προσώπων, που έφεραν κουκούλες και κράνη, φέρεται να κινήθηκε επιθετικά εναντίον τους. Ένα από τα πρόσωπα φέρεται να χτύπησε με ρόπαλο το περιπολικό, προκαλώντας ζημιές στον ανεμοθώρακα, προτού η ομάδα διαφύγει.

Οι εξετάσεις από το Τμήμα Μικροπαραβάσεων και το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται, ενώ διερευνάται κατά πόσο τα ίδια πρόσωπα εμπλέκονται τόσο στην επίθεση κατά του 23χρονου όσο και στην πρόκληση ζημιών στο περιπολικό.