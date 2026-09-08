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Στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας για πάταξη της λαθροθηρίας, μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, πραγματοποίησαν σήμερα επιχείρηση σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε περιοχή όπου απαγορεύεται το κυνήγι, εντοπίστηκαν σε λειτουργία ηχοπαραγωγική συσκευή μίμησης φωνών άγριων πτηνών, καθώς επίσης και πέντε δίκτυα παγίδευσης.

Στα δίκτυα εντοπίστηκαν παγιδευμένα 17 άγρια πτηνά, τα οποία ήταν ζωντανά και απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι διαχειριστής του χώρου είναι άντρας ηλικίας 36 ετών, ο οποίος ανακρινόμενος παραδέχθηκε τη διάπραξη των υπό διερεύνηση αδικημάτων.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.