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Στα μέσα κοινωνική δικτύωσης και τις ιστοσελίδες του ψηφιακού Τύπου προστρέχουν περισσότεροι από τους 6 στους 10 πολίτες (64%) της Κύπρου για την ενημέρωσή τους σε ζητήματα που τους αφορούν, με τις εν λόγω επιλογές να κυριαρχούν και να ενισχύονται διαρκώς. Το 73% των πολιτών ανοίγουν τα social media για να δουν ειδήσεις και το 55% τις διαδικτυακές πύλες ενημέρωσης (portals). Ψηλά στις επιλογές, χάνοντας όμως έδαφος, βρίσκεται και η τηλεόραση.

Όσον αφορά στη διερευνητική δημοσιογραφία και τις αποκαλύψεις, αυτές επαφίονται στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και στις εφημερίδες. Πρόκειται για τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRC – Cypronetwork Ltd για λογαριασμό της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) με την οικονομική στήριξη της Τράπεζας Κύπρου.

Συγκεκριμένα οι πολίτες απάντησαν ότι ενημερώνονται περισσότερο από:

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 73%

Την τηλεόραση, 69%

Τις διαδικτυακές πύλες ενημέρωσης, 55%

Το ραδιόφωνο 37%

Το ρόλο τους στην ενημέρωση, ενισχύουν ολοένα και περισσότερο οι ιστοσελίδες – διαδικτυακές πύλες ενημέρωσης, οι οποίες αύξησαν κατά δέκα μονάδες τα ποσοστά τους σε μόλις ένα χρόνο. Δηλαδή, από 45% πέρσι σε 55% φέτος.

Άνοδο είδαν και τα ποσοστά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έφτασαν στο 73% φέτος.

Αντιθέτως, πτωτική τάση στην προτίμηση του κοινού κατέγραψε η τηλεόραση, η οποία μειώθηκε από το 72% στο 69% και το ραδιόφωνο, από 43% στο 37%.

Σε ό,τι αφορά στα θέματα που τους ενδιαφέρουν, οι πολίτες επιλέγουν:

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 44%

Την τηλεόραση 26%

Τις διαδικτυακές πύλες ενημέρωσης 20%

Το ραδιόφωνο 4%

Ψήφος εμπιστοσύνης σε εφημερίδες και ιστοσελίδες για τη διερευνητική δημοσιογραφία

Οι εφημερίδες και οι ιστοσελίδες, σύμφωνα με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ασκούν καλύτερα στον τόπο μας τη διερευνητική δημοσιογραφία.

Συγκεκριμένα, το 38% φαίνεται να εμπιστεύεται αυτά τα δύο μέσα ενημέρωσης (21% οι εφημερίδες και 17% οι ιστοσελίδες). Ακολουθούν τηλεόραση και ραδιόφωνο με 25%.

Επιπλέον, για τα πιθανά διερευνόμενα σκάνδαλα που ταλανίζουν τον τόπο μας, ο κόσμος επιλέγει να ενημερώνεται κατά πλειοψηφία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ιστοσελίδες (38% και 21% αντίστοιχα) και 32% από την τηλεόραση.

Το κοινό, παράλληλα, αξιολογεί με αρκετή αυστηρότητα τα μέσα ενημέρωσης της Κύπρου:

40% τοποθετήθηκε μέτρια για την ποιότητά του, 35% θετικά και 23% αρνητικά.

44% τοποθετήθηκε μέτρια για την αντικειμενικότητα τους, 32% θετικά και 22% αρνητικά.

38% μέτρια για το ήθος/ δεοντολογία, 36% θετικά και 24% αρνητικά.

36% μέτρια για την συμπεριφορά τους, 43% θετικά και 19% αρνητικά.

34% μέτρια για την εξειδίκευση/γνώση αντικειμένου, 30% θετικά και 24% αρνητικά.

Ο πρόεδρος της ΕΣΚ

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας, ο πρόεδρος της ΕΣΚ Γιώργος Φράγκος είπε, αναδεικνύει προβλήματα, ελλείψεις, αδυναμίες, παθογένειες που χρήζουν άμεσης διαχείρισης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, της Πολιτείας μη εξαιρουμένης».

«Η ενημέρωση περνά από τα κοινωνικά δίκτυα»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας η διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας Τράπεζας Κύπρου, Κωνσταντίνα Νεοφύτου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει διαχρονικά αυτή την προσπάθεια γιατί αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η δημοσιογραφία σε μια σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία. Πιστεύουμε ότι η αξιόπιστη ενημέρωση, η ελεύθερη έκφραση και η αναζήτηση της αλήθειας δεν είναι ζητήματα που αφορούν μόνο τον χώρο των ΜΜΕ αλλά και όλους εμάς».

Ταυτότητα της έρευνας

Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε με τη συμμετοχή 1.000 πολιτών, ανδρών και γυναικών άνω των 18 ετών, οι οποίοι διαμένουν τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

Η συλλογή στοιχείων έγινε στη διάρκεια Ιουλίου 2026.

Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων: Προσωπικές (Face-to-Face) και τηλεφωνικές (CATI) συνεντεύξεις, με τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

Η επεξεργασία των δεδομένων περιλάμβανε περιγραφική στατιστική ανάλυση, συγκριτικές αναλύσεις και διασταυρώσεις μεταξύ των βασικών δημογραφικών και των μεταβλητών.