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Τις πρώτες 22 παρανομίες που σχετίζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα εντόπισε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου τις προηγούμενες ημέρες, μετά από επιτόπιους ελέγχους που διενήργησε σε διάφορα υποστατικά. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι περιπτώσεις παρανομίας φαίνεται ότι ήταν στην πραγματικότητα πολλαπλάσιες.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν εντοπίστηκαν περισσότερες παρανομίες κατά τους συγκεκριμένους ελέγχους -που συνεχίζονται- φαίνεται να ήταν η καμπάνια που είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό η ΑΗΚ, πριν ακόμη αρχίσει το «σαφάρι» ελέγχων.

Μέσω της καμπάνιας, πολίτες και επιχειρηματίες είχαν προειδοποιηθεί ότι θα ακολουθούσαν επιτόπιοι έλεγχοι, με αποτέλεσμα αρκετοί από όσους είχαν προχωρήσει σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις να κινηθούν νωρίτερα και να ξηλώσουν τις παρανομίες οι οποίες γνώριζαν πως ενδεχομένως να εντοπίζονταν σε περίπτωση ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί φαίνεται να προχώρησαν είτε στην πλήρη απεγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, είτε στην αφαίρεση των επιπλέον πλαισίων, για τα οποία δεν είχαν υποβάλει αίτηση και δεν είχαν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες.

Εντόπισαν 110 περιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΗΚ, αρχικά είχαν εντοπιστεί 110 περιπτώσεις που κρίθηκαν ύποπτες. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί οι 77 και σε 22 από αυτές διαπιστώθηκαν παρανομίες. Οι ιδιοκτήτες των υποστατικών κλήθηκαν είτε να απεγκαταστήσουν ολόκληρο το σύστημα, είτε να αφαιρέσουν τα επιπλέον, μη αδειοδοτημένα, φωτοβολταϊκά πλαίσια που είχαν τοποθετήσει.

Οι έλεγχοι, πάντως, δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν πρόκειται να περιοριστούν μόνο στις 110 περιπτώσεις που είχαν αρχικά εντοπιστεί. Η ΑΗΚ θα συνεχίσει τις επιθεωρήσεις και σε άλλα υποστατικά, καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και σύμφωνα με τις ενδείξεις το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι παρανομίες που έχουν εντοπιστεί δεν αφορούν οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά εγκαταστάσεις σε ξενοδοχεία, χώρους εστίασης και καταστήματα. Οι έλεγχοι για οικιακές εγκαταστάσεις αναμένεται να ακολουθήσουν, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εμπορικών υποστατικών.

Ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζονται οι ύποπτες περιπτώσεις είναι σχετικά απλός. Μέσω του λογισμικού που διαθέτει η ΑΗΚ, μπορεί να διαπιστωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός υποστατικού και να συγκριθεί με τα επίπεδα που κατά μέσο όρο θα έπρεπε να είχε.

Εάν, για παράδειγμα, ένα υποστατικό θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να καταγράφει συγκεκριμένη μέση κατανάλωση, αλλά εμφανίζει αισθητά χαμηλότερη κατανάλωσ,η χωρίς να υπάρχει καταχωρισμένη αίτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τότε ενεργοποιείται η διαδικασία επιθεώρησης.

Τι μπορεί να επιβάλει η ΑΗΚ

Ειδικά συνεργεία της ΑΗΚ, τα οποία έχουν συσταθεί σε όλες τις επαρχίες, μεταβαίνουν στα υποστατικά όπου εντοπίζονται τέτοιες αποκλίσεις και ζητούν να επιθεωρήσουν τον χώρο. Εφόσον διαπιστωθεί παρανομία, προχωρούν σε άμεση αποσύνδεση του συστήματος.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού καλείται να καταβάλει ποσό €200 ως κόστος διερεύνησης. Το ποσό αυτό, όπως μεταφέρθηκε στον «Φ», δεν επιβάλλεται σε όσους υποβάλλονται σε έλεγχο χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση.

Μετά την αποσύνδεση, η ΑΗΚ ζητά από τους ιδιοκτήτες να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία και να υποβάλουν αίτηση για νόμιμη εγκατάσταση και χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος. Υπενθυμίζεται ότι χωρίς αίτηση και χωρίς προηγούμενη επιθεώρηση από συνεργείο της ΑΗΚ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στο δίκτυο της Αρχής.

Για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται παραβάσεις, η ΑΗΚ ενημερώνει τη ΡΑΕΚ. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτόνομων κατοικιών, απαιτείται και πάλι επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.