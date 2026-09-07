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Να μην τεθούν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικές ισορροπίες και η βιωσιμότητα της οικονομίας τόνισε, κατά τη συζήτηση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος συμμετείχε στη σημερινή συνεδρία με στόχο να συζητηθούν οικονομικά στοιχεία της μεταρρύθμισης.

Σημείο τριβής μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και συντεχνιών αποτέλεσε το σενάριο αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης. Οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία από τον Υπουργό Οικονομικών, τα οποία, όπως αναφέρθηκε, θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συζητηθούν στις επόμενες συνεδρίες. Ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας επανέλαβε ότι στόχος είναι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στις οικονομικές πτυχές της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Επανέλαβε ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση. Τόνισε ότι κύριος στόχος σε αυτή τη φάση είναι «να προχωρήσουμε με τον πυλώνα ένα και η προσπάθεια και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι η επικέντρωση στην αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων».

Πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να μας διαφεύγει και η γενικότερη εικόνα», τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να συνάδει με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της οικονομίας και της δημοσιονομικής ισορροπίας, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Ανέφερε επίσης ότι στη μεταρρύθμιση θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση κρίσης.

Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων «πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα», προσθέτοντας ότι έχουν προκύψει ερωτήματα για τα οποία χρειάζεται πρόσθετη πληροφόρηση και ότι αυτή θα δοθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Κεραυνός είπε επίσης ότι η μεταρρύθμιση θα προωθηθεί από κοινού από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο «το καλύτερο αποτέλεσμα, κυρίως για τους σημερινούς συνταξιούχους, τους χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και τους μελλοντικούς συνταξιούχους».

Σε ερώτηση για τις ασφαλιστικές δικλείδες, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με εμπειρογνώμονα για την επεξεργασία του θέματος. Όσον αφορά τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, σημείωσε ότι διαφοροποιούν το συνολικό κόστος της μεταρρύθμισης και παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι η πρόταση που κατέθεσαν το Υπουργείο Εργασίας και οι αναλογιστές του ILO έχει μελετηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι μπορεί να στηριχθεί χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικές ισορροπίες.

Από την πλευρά του, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ενίσχυση εισοδημάτων χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι δεν επωφελήθηκαν από τη φορολογική μεταρρύθμιση λόγω του ύψους των εισοδημάτων τους.

Τόνισε επίσης ότι πρόκειται για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού «μετά από 46 χρόνια», με βασικούς άξονες τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την οικονομική σταθερότητα του κράτους.

Ο στόχος παραμένει η μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δυνητικό εργαλείο η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου χαρακτήρισε παραγωγική και χρήσιμη τη συνάντηση και τόνισε ότι δεν πρέπει να διακινδυνεύσουν τα δημόσια οικονομικά.

Ανέφερε ότι, με βάση το νομοσχέδιο, υπάρχει το ενδεχόμενο αύξησης των εισφορών, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να προβλέπεται επίσης η δυνητική αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Όπως είπε, εφόσον διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Ταμείου, και τα δύο θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία: «Όχι μόνον αύξηση εισφορών εάν χρειαστεί, αλλά και/ή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε το ΚΕΒΕ, με τον γενικό γραμματέα Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη να αναφέρει ότι η αύξηση της συντάξιμης ηλικίας αποτελεί παράμετρο που μπορεί να εξεταστεί, εφόσον προκύψει διαφορετικό σενάριο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Το ΚΕΒΕ ζήτησε επίσης πρόσθετα γραπτά στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να τα αξιολογήσει με τους αναλογιστές του, ενώ εξέφρασε προβληματισμό για ορισμένα από τα σενάρια που παρουσιάστηκαν.

«Δεν συζητάμε επέκταση συνταξιοδότησης» απαντούν οι συντεχνίες

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης υπογράμμισε ότι η συντεχνία δεν συζητά ούτε επέκταση της ηλικίας συνταξιοδότησης πέραν του συμφωνημένου πλαισίου ούτε περαιτέρω αύξηση των εισφορών.

Ανέφερε ότι υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες της ΣΕΚ ότι διαφοροποιούνται βασικές αρχές που είχαν συμφωνηθεί στην αρχή της συζήτησης.

Η γενική γραμματέας της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους ήταν επίσης κατηγορηματική: «Δεν συζητούμε αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, δεν συζητούμε αύξηση των εισφορών».

Τόνισε ότι εάν κάποιο μέρος θέτει τέτοιο ζήτημα, αυτό αποκλίνει από το πλαίσιο που είχε καθοριστεί για τη μεταρρύθμιση.

Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ακόμη ότι οι συντεχνίες ανέμεναν από τον Υπουργό Οικονομικών σαφή σύγκριση του τι πληρώνει σήμερα το κράτος και τι θα πληρώνει μετά τη μεταρρύθμιση, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάστηκαν με τον τρόπο που είχε ζητηθεί.

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου δήλωσε ότι «φεύγουμε περισσότερο προβληματισμένοι απ’ ό,τι τις προηγούμενες φορές», επαναλαμβάνοντας ότι η οργάνωση δεν αποδέχεται ούτε αύξηση του ορίου ηλικίας ούτε αύξηση των εισφορών, οι οποίες, όπως ανέφερε, είναι προαποφασισμένες μέχρι το 2039.

Έθεσε παράλληλα θέμα χρόνου, σημειώνοντας ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι στενά και δεν είναι βέβαιο ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες τους.

Από την πλευρά της ΠΑΣΥΔΥ, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Αλέξης Αλέκου ανέφερε ότι, παρά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους δύο Υπουργούς, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και προβληματισμοί, για τα οποία αναμένονται πρόσθετες διευκρινίσεις.

Η επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη.

ΚΥΠΕ