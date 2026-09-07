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Περίπου 59.000 μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία στα κατεχόμενα την ερχόμενη εβδομάδα, με τη νέα σχολική χρονιά να αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου για τα δημοτικά και στις 15 Σεπτεμβρίου για τα γυμνάσια και τις επαγγελματικές σχολές.

Συνολικά θα λειτουργήσουν 196 σχολεία, ενώ τις εκπαιδευτικές ανάγκες θα καλύψουν περίπου 6.500 εκπαιδευτικοί.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, οι μαθητές στα δημοτικά θα πάρουν ελέγχους στις 29 Ιανουαρίου 2027 και θα επανέλθουν για το 2ο εξάμηνο στις 16 Φεβρουαρίου. Η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2027.

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 11 Ιουνίου 2027 με τις διακοπές το ίδιο διάστημα με τα δημοτικά.

Στην πρωτοβάθμια, αναφέρεται, φοιτούν περίπου 28.000 μαθητές σε 132 σχολεία (110 δημόσια και 22 ιδιωτικά) και περίπου 25.600 μαθητές σε 50 σχολεία (38 δημόσια και 12 ιδιωτικά) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Περίπου 4.200 μαθητές φοιτούν σε 14 σχολεία – τεχνικές σχολές και περίπου 900 μαθητές στο ειδικό κέντρο για ενήλικες.

Με ανακοινώσεις του τόσο η συντεχνία των τ/κ δασκάλων (KTÖS), όσο και ο τ/κ σύνδεσμος μηχανικών αυτοκινήτων εφιστούν την προσοχή στον έλεγχο των σχολικών λεωφορείων. Με επίκληση του ναυαγίου ανοικτά της Κερύνειας και την σημασία των μεταφορών για την ζωή των ανθρώπων ο γγ της συντεχνίας των δασκάλων, Μποράκ Μαβίς αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ότι η ναυτική τραγωδία κατέδειξε για άλλη μια φορά τη σημασία της εποπτείας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προληπτικής δημόσιας ευθύνης στις υπηρεσίες μεταφορών που αφορούν ανθρώπινες ζωές.

ΚΥΠΕ