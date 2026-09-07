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Με δεκάδες κούτες αδασμοφορολόγητων τσιγάρων πιάστηκαν Ισραηλινοί σε δύο οδοφράγματα, με το Τελωνείο να επιβάλλει εξώδικα €4.600.

Στις 6/9/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής που μετέφερε πέντε πρόσωπα με Ισραηλινή υπηκοότητα.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις ταξιδιωτικές αποσκευές των Ισραηλινών επιβατών εντοπίστηκαν 49 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα..

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Οι εμπλεκόμενοι συνελήφθηκαν αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση τους για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων, με την καταβολή ποσού ύψους €4,000 ευρώ συνολικά.

Στις 7/9/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, ανέκοψαν επίσης όχημα ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής που μετέφερε 49χρονη Ισραηλινή.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην ταξιδιωτική αποσκευή της επιβάτιδας εντοπίστηκαν 10 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Η εμπλεκόμενη συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού ύψους €600 ευρώ.